Мнение: Рублёвые депозиты, россияне готовы покупать жильё детям и почему в Европе жильё дешевеет

1. В Школе Капитализма я рассказываю про рублёвые депозиты в 18%, которые предлагает Сбер и некоторые другие банки. Как указывает Герман Греф, при инфляции в 6,5% — это просто роскошная, достойная короля доходность.



Несмотря на это, лично я рублёвые депозиты в качестве источника дохода не рассматриваю: на мой субъективный взгляд, минусов и рисков там больше, чем плюсов. Цитирую из статьи (ссылка):

…Обратите внимание, что грязные 18% минус 6,5% официальной инфляции дают чистыми 11,5%. Казалось бы, не так уж и много, так как удачливым инвесторам удаётся иногда делать и 30%, и даже 300% годовых. Однако Герман Греф упоминает как очевидный факт, что очищенные от инфляции 11,5% годовых — архивыгодное вложение средств.



Два простых расчёта.



Допустим, Илья получает в 20 лет в наследство однушку в городе-миллионнике, которую продаёт за 5 млн рублей. Илья вкладывает эти 5 млн рублей под 11,5% годовых и не трогает 40 лет. К 60 годам у него на счёте 390 млн рублей или, если угодно, 78 однушек в том же районе. На всякий случай: инфляцию я учитываю, без учёта инфляции сумма была бы значительно больше.



Допустим теперь, что товарищ Ильи, Андрей, также получает в 20 лет в наследство 5 млн рублей. У Андрея более деятельный характер, поэтому он открывает бизнес, который приносит ему «скромные» 20% годовых. Через 40 лет у Андрея скапливаются 7,4 млрд рублей — сумма, которую подавляющее большинство россиян даже наглядно вообразить себе не может, не то что в руках подержать.



Как видите, магия сложного процента сильна. Но мы не видим повсеместно таких примеров успеха, потому что Герман Греф прав — даже 11,5% являются великолепной доходностью… при условии, что они надёжны и гарантированы из года в год. Что касается малого и микробизнеса, то там в моменте доходность обычно выше — может быть, 30-50% годовых, но и риски огромны, из-за чего в один год можно вырасти на 50%, во второй — ещё на 30%, а в третий год — потерять три четверти денег и остаться в итоге в минусе…

2. Ещё о крепости семейных традиций в России и росте благосостояния населения. Согласно опросам, большинство россиян готовы помогать своим детям в покупке жилья. 6/7 опрошенных готовы оплатить детям либо первый взнос по ипотеке, либо половину стоимости, либо жильё целиком (ссылка):



Почти половина россиян готова оплатить первоначальный взнос по ипотеке для своих детей. Приемлемую сумму помощи в покупке жилья детям они раскрыли в рамках опроса, проведенного девелопером ПИК и страховой компанией «Росгосстрах», его результаты есть у «Ленты.ру».

Авторы исследования решили выяснить, как сегодня россияне относятся к помощи своим детям в вопросе покупки недвижимости. На данный момент 28 процентов респондентов либо уже обеспечили младшее поколение жильем, либо собираются это сделать. Лишь каждый седьмой опрошенный (14,5 процента) убежден, что дети должны самостоятельно справляться с покупкой квартиры или вовсе приобретать недвижимость стареющим родителям. Самым распространенным источником средств для покупки квартиры для детей оказались ипотека и собственные накопления.

Наиболее удачным видом недвижимости для старта респонденты назвали «однушку» или студию (по 33 процента). При выборе наиболее подходящего объекта они обращали больше всего внимания на инфраструктуру района (42 процента), а также на тип жилого комплекса и застройщика (37 процентов). Немаловажным было и расположение жилья для детей — 37 процентов россиян заявили, что хотели бы жить в соседнем доме или районе.

Аналитики также узнали, как именно и какой суммой опрошенные готовы помочь в покупке квартиры для детей. 44 процента респондентов готовы вложить средства в первый взнос по ипотеке, 30 процентов — оплатить до половины цены жилья, а еще 10 процентов — полную стоимость квартиры. Что касается суммы вложений, то половина россиян готова внести от 1 до 3 миллионов, 18 процентов — от 5 до 10 миллионов, а 12 процентов — не более полумиллиона рублей. При этом более половины (53 процента) от тех, кто был готовы потратить на покупку жилья детям более пяти миллионов рублей, обращались преимущественно к ипотеке, а почти половина (48 процентов) от тех, кто собирался помочь суммой до пяти миллионов рублей, в качестве главного источника средств использовала или будет использовать личные накопления.

Ситуация не очень здоровая, конечно. Пока ребёнок рассматривается в качестве скаковой лошади, в которую надо вливать и вливать средства, рождаемость будет падать, равно как и стремление молодёжи к традиционным достижениям. Какой смысл вкалывать, чего-то добиваться в жизни, когда ты единственный ребёнок в семьей из 6 взрослых, и твоё будущее более-менее обеспечено прямо со школьной скамьи?

3. Тем временем неверные европейцы расплачиваются за дружбу с США и вражду с Россией кризисом на рынке недвижимости (ссылка):

В европейских странах заметно дешевеет жилье: лидерами по снижению цен стали Люксембург, Германия, Финляндия, Словакия и Чехия. Эксперты связывают это с кризисом на рынке недвижимости Китая и проседанием экономик из-за разрыва отношений с Россией. Российскому рынку, по их словам, опасаться нечего: несмотря на увеличение объемов нераспроданного жилья, обеспеченность россиян квадратными метрами остается не слишком высокой. Ужесточение условий выдачи ипотеки может вызвать временное снижение спроса, но сильного проседания не будет, уверены девелоперы. <…>

Мировые цены на недвижимость стали падать в третьем квартале 2022 года: до этого с 2011-го наблюдался их планомерный рост. Предыдущее длительное снижение стоимости жилья аналитики фиксировали с конца 2008 по конец 2009 года.

Больше всего цены на жилье в третьем квартале 2023-го снизились в европейском регионе. Лидером стал Люксембург, где квадратные метры подешевели сразу на 17 процентов. Также в топ-5 вошли Германия (минус 15 процентов), Финляндия и Словакия (минус 12 процентов), Чехия (минус 11 процентов). Россия по темпам снижения цен на квартиры оказалась на 25-й строчке: цены на квартиры росли на 3,2 процента медленнее уровня инфляции, чем общая инфляция в стране.

Оно и понятно. Во-первых, из-за дорогой энергии и рушащейся промышленности у европейцев стало меньше денег, спрос на недвижимость падает. Во-вторых, стало меньше русских туристов и инвесторов, которым можно сдавать жильё и продавать квартиры, что для многих средне- и восточноевропейских стран, например, той же Финляндии, было заметным источником дохода. В-третьих, Европа с каждым годом теряет свою привлекательность и в глазах жителей Азии. Европа больше не выглядит ни высококультурным, ни безопасным, ни богатым, ни хотя бы надёжным с правовой точки зрения регионом.