Мнение: Дети Жириновского
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Из телевизора узнал сногсшибательную новость: сегодня сообщили про наследство, которое получили дети Жириновского! Принцип оказался простой – каждому по 3 млрд. рублей. И какой-то из тех “сынов”, кто остался в России, рассказал: каждому сыну по воле Вольфыча причиталось по 6% от общего наследства.
Это сколько же Жирик себе наковырял за столько лет беспорочной службы в КГБ?!
И еще пикантная деталь: старший его сын, который был вице-спикер ГосДумы Игорь Лебедев, сейчас перебрался жить в США и для конспирации сменил и имя, и фамилию: он теперь не Игорь Лебедев, а Луис Гарсия. Звучит как пошлый индийский фильм, но именно поэтому веришь сразу и навсегда. Именно Луис, и именно Гарсия. Или Гарсиа.
Источник: Размышления вольного социолога
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