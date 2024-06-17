Экс-полковник США – условия Путина приемлемые, но адресованы не Зеленскому

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Владимир Путин очень чётко, лаконично и вовремя озвучил условия прекращения военных действий на Украине, считает отставной американский полковник Лоуренс Уилкерсон. При этом, по его мнению, эти условия более чем приемлемые, но адресованы они не Зеленскому, которого РФ справедливо не считает законным президентом Украины, а его западным хозяевам.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Полковник, разве Украина не могла заключить подобное соглашение чуть ли не в первый день конфликта, два с половиной-три года назад?

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, отставной полковник США: Определенно могла. Насколько я понимаю, возможно, тогда им предлагали соглашение даже немного лучше этого. Яснее высказаться невозможно. Я хочу сказать, давайте признаем, что по истечении вот уже почти двух лет, пока всё это происходит, он максимально ясно высказался относительно своих условий. И, на мой взгляд, это приемлемые условия.

НАПОЛИТАНО: Верно.

УИЛКЕРСОН: И так же должны считать Байден, Салливан, Блинкен и все в НАТО. Он всё ясно изложил.

НАПОЛИТАНО: Он выбрал для этого интересный момент. На следующей неделе 90 стран соберутся в Женеве, Швейцария*. Россия, разумеется, не приглашена на эту так называемую мирную конференцию. Не знаю, чего они надеются добиться без России. РФ не желает вести переговоры с Зеленским, поскольку он не является законным президентом Украины и вообще не имеет какого-либо законного статуса. Я думаю, президент Путин высказался чётко, лаконично, убедительно и сделал это очень вовремя.

УИЛКЕРСОН: Совершенно верно. Кстати, организаторы и те, кто контролирует сценарий этой конференции, уже сократили список из десяти вопросов, которые вынес на обсуждение Зеленский. При желании он может их поднять, но обсуждать их никто не будет. Осталось две-три темы: продовольственная безопасность, ядерная безопасность и возвращение детей. Вот три вопроса, которые они будут обсуждать на этой невероятной мирной конференции.

НАПОЛИТАНО: Невероятной, потому что, если это всё, о чем они будут говорить, то это невероятная трата времени и средств. Они не собираются поднимать темы отвода войск, прекращения огня и отказа от идеи вступления в НАТО.

УИЛКЕРСОН: Из десяти вопросов, которые предложили Зеленский и другие (полагаю, что за этим стоит НАТО), были выбраны эти три. Это не значит, что они не могут говорить на другие темы, но только обсуждение трех вышеназванных вопросов может вылиться в какие-либо решения или коммюнике.





НАПОЛИТАНО: Это заведомо бессмысленное мероприятие, не так ли, полковник?

УИЛКЕРСОН: Да. Конечно, в частности ядерная безопасность имеет большое значение, и мне бы хотелось услышать с их стороны, как можно более подробное и детальное рассуждение на эту тему. Так что, да, эти три вопроса важны, но всё это свидетельствует о том, насколько Зеленский переоценил потенциальные итоги этой конференции.

* Саммит проходит 15-16 июня в городе Бюргеншток (Прим. ИноТВ).

Дата публикации 15 июня 2024 года.