Мнение: Ряды американских союзников редеют, возвращение призыва в США и очередное «заставить Россию сдаться»

1. «Саммит мира» по Украине, прошедший в Швейцарии (которая до сих притворяется нейтральной), закончился провалом для США и НАТО. Во-первых, повестку саммита за день до его начала полностью перебил Владимир Путин своими мирными предложениями. Во-вторых, многие ожидавшиеся на саммите лидеры стран или не приехали (пример), или послали на встречу помощников, не имеющих полномочий подписывать важные документы от имени страны. В-третьих, часть ключевых стран-участников, навроде Индии, отказалась поддерживать антироссийское итоговое заявление саммита. В-четвёртых, выяснилось, что даже среди стран, которые вроде бы подписались, некоторые то ли отозвали свои подписи, то ли вовсе их и не думали ставить (ссылка):



Ирак и Иордания изначально не подписывали коммюнике по итогам саммита по Украине и попали в список стран, подписавших его, по ошибке. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива, его слова передает РИА Новости.

«Ирак и Иордания не заявляли о своем несогласии с текстом коммюнике и поэтому были добавлены в число подписавших. Затем они попросили исключить свои страны из списка уже после публикации заключительного документа, что и было сделано Швейцарией. Это была просто проблема координации», — сообщил представитель.

В итоге карта стран-подписантов лишь очень незначительно отличается от обычной компании государств-сателлитов США. Из оставшихся союзников Запада многие недовольны теми мерами, которые Запад принимает против России (ссылка):

…президент Кении Уильям Руто на украинском саммите в Швейцарии сделал вот такое интересное заявление:

«Одностороннее присвоение российских активов незаконно и неприемлемо, противоречит Уставу ООН, особенно для тех, кто верит в свободу, справедливость, демократию и верховенство закона.»

Кажется, у НАТО проблемы с последним союзником в Африке.

Естественно, лидеры африканских стран не хотят, чтобы их активы заморозили и конфисковали, как только их отношения с США по какой-то причине ухудшатся. Кража русских активов испортила репутацию США и Европы во всех регионах планеты.

2. В США начали обсуждать подготовку возращения воинского призыва вместо нынешней контрактной армии. Цитирую (ссылка):

Согласно закону, [отказ от регистрации в военкомате] считается федеральным уголовным преступлением, наказуемым штрафом в размере до 250’000 долларов или тюремным заключением сроком до пяти лет, или сочетанием того и другого.

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По данным Отборочной службы, призыв, если он будет реализован, будет иметь сходство с призывами времен войны во Вьетнаме.

Это означает, что Отборочная служба, скорее всего, проведет призывную лотерею на основе дат рождения. Число 1 будет соответствовать 1 января, с 15 по 15 января и т.д. Чиновники будут разыгрывать номера, аналогичные номерам лотереи. Если первой разыгрывается дата вашего рождения, вы первый, кого призвали.

Пока что призыва, как я понимаю, ещё нет — только готовят законодательную обвязку. Интересно, куда США пошлют призывников, если всё же решать начать призыв? На Украину? В Израиль? На Тайвань? Куда бы ни послали, лёгкой прогулки уже не получится. США ослабли, а враги США стали сильнее, так что на игру в одни ворота, как во время войны в Ираке, например, американцам рассчитывать не приходится.

3. В Рунете возмущаются репликой премьер-министра Италии Джорджей Мелони, которая якобы пообещала «заставить Россию сдаться». Возмущаются напрасно. Во-первых, у нас вообще мало друзей среди политиков Евросоюза — если кто-то из них и выступает против глобалистов, например, это ещё не значит, что он наш друг. Во-вторых, Джорджа Мелони ничего подобного не говорила, её слова исказили в переводе (ссылка).