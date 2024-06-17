 

Фанаты сборной Румынии вывесили флаг ДНР во время матча Евро-2024 с Украиной

17.06.2024, 19:50, Разное
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Во время матча группового этапа Евро-2024 между Румынией и Украиной на стадионе “Альянц Арена” в Мюнхене 17 июня фанаты сборной Румынии вызвали скандал, вывесив флаг Донецкой народной республики. Изображения показывают, что болельщики, находившиеся в первом ряду и одетые в футболки сборной Румынии, демонстрировали этот флаг во время матча, который закончился победой румынской команды 3:0.

Ранее было объявлено, что УЕФА запретила проносить российские флаги на матч Украины и Румынии, и сотрудники службы безопасности стадиона должны были конфисковывать триколоры у фанатов, направляющихся на игру. Также аналогичные меры должны были быть приняты в отношении болельщиков, демонстрирующих флаг РФ во время матчей.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Напомним, что сборная РФ не участвует в турнире из-за дисквалификации со стороны УЕФА.


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