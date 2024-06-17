 

ВСК: Краснодарский край — самый опасный регион для отдыха летом в России

17.06.2024, 19:50, Разное
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Исследование страховой компании ВСК, опубликованное на портале «Лента.ру», назвало Краснодарский край наиболее опасным местом для летнего отдыха в РФ в 2024 году. В этом регионе происходит 88% всех происшествий среди популярных туристических направлений. Основные причины обращений в страховую — проблемы с ЖКТ, такие как гастриты и отравления, а также заболевания уха, горла и носа, включая синуситы и фарингиты.

Среди городов региона наибольшее число обращений за страховыми случаями зафиксировано в Адлере, за которым следуют Сочи, Лоо, Санкт-Петербург и Анапа. В то же время, отдых на Северном Кавказе, в Казани, Калининграде, Москве, Туапсе и Геленджике считается наиболее безопасным.


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