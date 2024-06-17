Рупор кремлевской пропаганды: Прошлогодние фото не имеющие значения
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Гибридная агрессия Россия.
Сборная Украины по футболу проиграла румынам под крики "Путин!Путин!Путин!" и флаги ДНР вывешенные на стадионе.
10 дежурных отмазок.
1. Результат матча – циничная российская пропаганда.
2. Фото всех румынских голов прошлогодние.
3. Счет направлен на подрыв внутренней сплоченности Украины.
4. Агенты Путина проникли в Европу и подрывают евроатлантическое единство.
5. Результат матча не имеет большого значения.
6. Весь турнир изначально был дотационным.
7. По данным ВСУ все мячи летевшие в ворота были отбиты.
8. Психологически Украина победила Румынию.
9. Футболисты уже готовы в августе провести матч в Ялте.
10. ТЦК проведет проверку на предмет наличия в сборной ухилянтов.
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Источник: Colonel Cassad
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