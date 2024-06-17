 

Рупор кремлевской пропаганды: Прошлогодние фото не имеющие значения

17.06.2024, 19:10, Разное
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Гибридная агрессия Россия.
Сборная Украины по футболу проиграла румынам под крики "Путин!Путин!Путин!" и флаги ДНР вывешенные на стадионе.

10 дежурных отмазок.

1. Результат матча – циничная российская пропаганда.

2. Фото всех румынских голов прошлогодние.

3. Счет направлен на подрыв внутренней сплоченности Украины.

4. Агенты Путина проникли в Европу и подрывают евроатлантическое единство.

5. Результат матча не имеет большого значения.

6. Весь турнир изначально был дотационным.

7. По данным ВСУ все мячи летевшие в ворота были отбиты.

8. Психологически Украина победила Румынию.

9. Футболисты уже готовы в августе провести матч в Ялте.

10. ТЦК проведет проверку на предмет наличия в сборной ухилянтов.

Источник: Colonel Cassad


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