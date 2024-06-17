В Сургуте женщина поговорила с мошенниками и лишилась 14 млн рублей

Силовики возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. В УМВД по ХМАО сообщили, что жительницу Сургута обманули в начале мая.

Злоумышленники отправили женщине сообщение в мессенджере от имени ее начальника. Они убедили ее, что правоохранители подозревают ее в переводе денег на сомнительные счета. Представившись сотрудником силовых структур, мошенник напугал ее уголовной ответственностью и сказал, что нужно следовать его указаниям, чтобы не оказаться за решеткой.

Жертва аферистов на протяжении нескольких дней оформляла кредиты и переводила деньги на «безопасные счета». Аферисты также уговорили ее продать квартиру и перечислить им вырученные средства, а также сбережения и даже деньги, взятые у сына. В общей сложности жительница потеряла 14 млн рублей.