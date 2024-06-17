Мнение «аналитика»: О работе над ошибками… Как всё исправить?

Однажды в начале века один очень проамерикански настроенный президент России решил дружить с #США. И в знак вечной дружбы закрыл доставшиеся от #СССР военные базы Лурдес на Кубе и Камрань во Вьетнаме. Российские военные тогда сильно возражали — но приказ есть приказ.

Теперь один очень антиамерикански настроенный президент России решил дружить с Китаем. И едет во Вьетнам договариваться, как бы вернуть российский флот на Камрань. По странному совпадению…

…фамилия и того, и другого — #Путин. И зовут обоих одинаково — Владимир Владимирович. И вообще это один и тот же президент. Хотя человек, наверное, уже другой. С другими взглядами, идеями, ценностями.

Но и Вьетнам, например, теперь тоже другой. Он, например, сформулировал три «нет» в военной сфере. Одно из них — нет иностранным военным базам. А ещё на него очень давит Вашингтон, которому тоже хочется Камрань для своих кораблей и самолётов, чтобы эффективнее давить на #Китай. И хотя во Вьетнаме многие помнят боль Сонгми и яд «Эйджент орандж», дураков с рассуждениями «Сейчас пили бы Bud» там предостаточно.

В такой вот обстановке Владимир #Путин отправляется на два дня в Ханой, где, как ожидается, встретится с новым президентом Вьетнама То Ламом и другими лидерами. По их словам, этот визит всего лишь призван «продемонстрировать, что Вьетнам проводит сбалансированную внешнюю политику, не отдавая предпочтения ни одной из крупных держав». Но #США, которые в прошлом году улучшили отношения с Ханоем и являются главным торговым партнёром Вьетнама, уже отреагировали резко. Ведь визит российского лидера подрывает американский тезис о том, что #Россия — в глубокой ж*** международной изоляции.

Также в Вашингтоне опасаются, что в ходе дискуссий с вьетнамскими лидерами будут обсуждаться более деликатные вопросы. Например, сотрудничество в военной сфере. Так-то Вьетнам — мирный. Но он хорошо помнит, кто его соседи. И не прочь заручиться дополнительной поддержкой Москвы. Вместе с тем деньги есть деньги, а их #Америка инвестировала во вьетнамскую экономику уже немало, перенося туда часть своих производств из Китая. Бабло, как все помнят, побеждает зло.

То есть, очень трудно будет Владимиру Путину исправить ошибки своего предшественника Владимира Путина.

А может, некоторые ошибки вообще неисправимы?

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