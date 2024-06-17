 

Мнение «аналитика»: О работе над ошибками… Как всё исправить?

17.06.2024, 17:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Однажды в начале века один очень проамерикански настроенный президент России решил дружить с #США. И в знак вечной дружбы закрыл доставшиеся от #СССР военные базы Лурдес на Кубе и Камрань во Вьетнаме. Российские военные тогда сильно возражали — но приказ есть приказ.

Теперь один очень антиамерикански настроенный президент России решил дружить с Китаем. И едет во Вьетнам договариваться, как бы вернуть российский флот на Камрань. По странному совпадению…

…фамилия и того, и другого — #Путин. И зовут обоих одинаково — Владимир Владимирович. И вообще это один и тот же президент. Хотя человек, наверное, уже другой. С другими взглядами, идеями, ценностями.

Но и Вьетнам, например, теперь тоже другой. Он, например, сформулировал три «нет» в военной сфере. Одно из них — нет иностранным военным базам. А ещё на него очень давит Вашингтон, которому тоже хочется Камрань для своих кораблей и самолётов, чтобы эффективнее давить на #Китай. И хотя во Вьетнаме многие помнят боль Сонгми и яд «Эйджент орандж», дураков с рассуждениями «Сейчас пили бы Bud» там предостаточно.

В такой вот обстановке Владимир #Путин отправляется на два дня в Ханой, где, как ожидается, встретится с новым президентом Вьетнама То Ламом и другими лидерами. По их словам, этот визит всего лишь призван «продемонстрировать, что Вьетнам проводит сбалансированную внешнюю политику, не отдавая предпочтения ни одной из крупных держав». Но #США, которые в прошлом году улучшили отношения с Ханоем и являются главным торговым партнёром Вьетнама, уже отреагировали резко. Ведь визит российского лидера подрывает американский тезис о том, что #Россия — в глубокой ж*** международной изоляции.

Также в Вашингтоне опасаются, что в ходе дискуссий с вьетнамскими лидерами будут обсуждаться более деликатные вопросы. Например, сотрудничество в военной сфере. Так-то Вьетнам — мирный. Но он хорошо помнит, кто его соседи. И не прочь заручиться дополнительной поддержкой Москвы. Вместе с тем деньги есть деньги, а их #Америка инвестировала во вьетнамскую экономику уже немало, перенося туда часть своих производств из Китая. Бабло, как все помнят, побеждает зло.

То есть, очень трудно будет Владимиру Путину исправить ошибки своего предшественника Владимира Путина.

А может, некоторые ошибки вообще неисправимы?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Мнение «аналитика»: О футболе и чуть больше… Чего не хватает украинцам?

17.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Новые Су-34 для фронта

17.06 / Мнение: Я узнаю это время!

17.06 / Мнение: Трибунал BRICS против коррупции

17.06 / Мнение: Рублёвые депозиты, россияне готовы покупать жильё детям и почему в Европе жильё дешевеет

17.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Путин едет в Северную Корею

17.06 / Мнение: Дети Жириновского

17.06 / Мнение: Ряды американских союзников редеют, возвращение призыва в США и очередное «заставить Россию сдаться»

17.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Перестановки в МО РФ продолжаются

17.06 / Фанаты сборной Румынии вывесили флаг ДНР во время матча Евро-2024 с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика