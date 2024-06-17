 

Врач Наталья Харченко: тяга к сладкому может вызываться кандидозом кишечника

17.06.2024, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гастроэнтеролог Наталья Харченко рассказала, как кандидоз или грибковое поражение кишечника могут повлиять на желание есть сладкое. Грибки, активно размножаясь в ЖКТ при заболевании, могут воздействовать на мозг через специфические вещества, вызывая повышенную тягу к сладкому. Она подчеркивает, что такие изменения во вкусовых пристрастиях могут быть маркером других проблем, таких как стресс или напряжение.

Наталья Харченко также отмечает, что кандидоз кишечника может проявляться не только через тягу к сладкому, но и через неприятные ощущения в животе, вздутие, изменения вкусов привычной пищи, а также боли в животе, диарею и другие симптомы интоксикации при прогрессировании заболевания. Женщины часто сталкиваются с молочницей при кандидозе кишечника.

Гастроэнтеролог предупреждает о необходимости лечения данной патологии, чтобы предотвратить распространение инфекции по организму.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Единственный в России спорткар Mitsuoka Orochi выставили на продажу за 21 млн рублей

17.06 / Чтение на лето – правительство РФ утвердило список литературы, обязательной к ознакомлению для госслужащих

17.06 / Мнение: Травля за сопротивление повестке, или почему Россия в опасности

17.06 / Гурбангулы Бердымухамедов признался, что создал игру Hamster Kombat

17.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Как Петр Первый иностранцев на Русь завез

17.06 / Variety: у Apple Watch Стивена Спилберга ложно сработал режим SOS на публике

17.06 / В шахматах появятся послематчевые пенальти

17.06 / Песьяков о переходе из «Ростова» в «Крылья Советов»: тошнит от постоянных дорог

17.06 / Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости

17.06 / Газзаев заявил, что Евро-2024 многое теряет из-за отсутствия сборной России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика