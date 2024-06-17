Врач Наталья Харченко: тяга к сладкому может вызываться кандидозом кишечника

Гастроэнтеролог Наталья Харченко рассказала, как кандидоз или грибковое поражение кишечника могут повлиять на желание есть сладкое. Грибки, активно размножаясь в ЖКТ при заболевании, могут воздействовать на мозг через специфические вещества, вызывая повышенную тягу к сладкому. Она подчеркивает, что такие изменения во вкусовых пристрастиях могут быть маркером других проблем, таких как стресс или напряжение.

Наталья Харченко также отмечает, что кандидоз кишечника может проявляться не только через тягу к сладкому, но и через неприятные ощущения в животе, вздутие, изменения вкусов привычной пищи, а также боли в животе, диарею и другие симптомы интоксикации при прогрессировании заболевания. Женщины часто сталкиваются с молочницей при кандидозе кишечника.

Гастроэнтеролог предупреждает о необходимости лечения данной патологии, чтобы предотвратить распространение инфекции по организму.