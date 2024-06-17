 

Йеллен заявила, что не считает воровством изъятие активов России

17.06.2024, 14:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что не видит никаких юридических проблем в том, чтобы конфисковать российские активы ради поддержки Киева, пишет ABC News. По её словам, «нет никакого смысла называть это воровством».


АР

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование Западом российских активов в качестве поддержки Украины не является «воровством», несмотря на заявления Владимира Путина. С таким заявлением Йеллен выступила в эфире ABC News, отметив, что Вашингтон не видит в этом «никаких юридических проблем».

По её словам, «нет никакого смысла называть это воровством». Более того, для западных союзников Киева это станет «способом показать, что у них есть возможности и желание» продолжать оказывать Украине поддержку, передаёт ABC News. Йеллен также подчеркнула, что рассматривает дилемму об изъятии активов как «битву воли с Путиным».


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