Мнение: Травля за сопротивление повестке, или почему Россия в опасности

Китайская игра «Чёрный миф: Укун» (Black Myth: Wukong) попала под прессинг пробуждённых вымогателей. Разработчики отказались заплатить 7 млн долларов радужным шантажистам, чтобы те испортили их игру добавлением негров, борцов с капиталистами, некрасивых персонажей и транспондерных персон. В качестве наказания за непокорность срамобесы развернули большую кампанию травли в крупных игровых СМИ (видео):

Одними только статьями дело не ограничивается, травля идёт по всем фронтам. К примеру, радужные зло одёргивают в соцсетях всех, кто хвалит новую китайскую игру. А так как западные игровые СМИ контролируют популярные рейтинги, высоких оценок в главных рейтингах китайцам можно теперь не ждать.

С другой стороны, реальный опыт игроков тоже важен. Китайцы отказались портить свою игру, следовательно, честные оценки игроков на Стиме будут выше. Также некоторые жители Запада купят игру из чувства противоречия:

— «Чёрный миф: Укун» — гомофобная и расистская игра, пронизанная мужским шовинизмом!

— Хватит рекламировать, я уже купил.

Лично меня кадры из китайской игры не воодушевили. Укун — это хорошо знакомый нам Манки Кинг (король мартышек), который вызывал у меня умеренное отторжение с момента своего появления в Доте. Это чистая вкусовщина, конечно, но я имею на неё право. Кто-то не любит квашеную капусту, кто-то не любит Манки Кинга, мы живём в свободной стране.

А вот для сравнения игра, которая прогнулась перед радугой — «Кредо Ассасина: Тени». Действие игры разворачивается в средневековой Японии, а главным героем является… чернокожий самурай. Это не слишком-то исторично, хоть игроки и шутят с грустным сарказмом, что игра «основна на реальных событиях»: в современных США беспричинные нападения негров на азиатов стали уже традицией. Это не грабежи — или, точнее, не всегда грабежи. Это так называемые «преступления на почве ненависти», которую в США раздувают сверху, настойчиво объясняя электорату, что Китай — враг Америки номер один.

Вместо завершения поста напомню, что к России всё это имеет самое прямое отношение.

Во-первых, отечественная игровая индустрия является всего лишь небольшой частью мировой индустрии, так что наша публика волей-неволей будет играть в «пробуждённые» западные игры, причём массово, так как видеоигры в 2024 — это развлечение номер один. Лично вы можете гордо задрать подбородок и идти подтягиваться на турниках. Это ничего не изменит, так как ваш племянник, ваш сосед и даже ваш начальник скачают себе очередное «Кредо Ассасина» и будут играть или за негра-самурая, или за «сильную независимую женщину», или за какого-нибудь срамобеса, спасающего мир от злых белых капиталистов.

Во-вторых, левацкая гидра пробуждения имеет много голов, среди которых выделяются четыре главных: срамная, расовая, зелёная и социалистическая. Радужная голова гидры уже запрещена в России законодательно. Борьба пробуждённых против «великорусского шовинизма» также встречает серьёзное сопротивление нашего общества. А вот две другие головы — природобесие и неокоммунизм — чувствуют себя привольно: они активно расползаются по структурам власти, осваивая бюджетные деньги и формируя отделы ESG.

В-третьих, враги не сидят без дела, они выдумывают новые стратегии идеологического захвата России. К примеру, последние несколько лет в наши соцсети заливают из-за рубежа мощнейшим потоком пропаганды чайлд-фри, отказа от семьи и воинствующего атеизма. На крупных ресурсах со слабой модерацией — а таковых в Рунете большинство — посты на тему «как здорово жить без детей» и «ух как мне мешают верующие» появляются каждые несколько часов или, как говорят игроки, «по КД».