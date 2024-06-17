Рупор кремлевской пропаганды: Как Петр Первый иностранцев на Русь завез

Как Петр Первый иностранцев на Русь завез

По «Росписи ратным людям» 1681 года в Северском разряде (самом боеспособном) числился Московский выборный солдатский полк.

6000 человек, принесших нам победы на полях, в лесах и болотах.

А командиры у них – столбовые бородачи. От дедичей христосолюбивые православны силачи. Природные такие. Мощь. Память рода славянского. Русь.

Юлиус Франк, Андрей Шниттер, Тобиас Альбрехт, Мартын Болдвин, Марко Траурних, Елизарий Кроу, Иоганн Бароу, Иоганн Билс, Иоганн Шарф, Карлус Риге, Андрей Барнет, Кашпар Гулитс, Иоган Пупер, Петер Гольтц, Иоганн Минстерман, Гаврила Фонтурнер, Иван Юнхман, Владислав Сербин, Юрий Литерзон, Иван Гаст, Иван Кегелкин, Ганс Олофгран, Матвей Бердовик, Артемий Росформ, Яков Ловзин, Варфоломей Ронарт, Артемий Сиберг, Михайло Вестов, Николай Выберг, Яков Ванфростен, Самоел Вестов, Якоб Гольстен, Франц Ульф ( командир комаринских солдат).

Первый русский полковник в списке – Иван Дубасов.

Русские везде пролезут. Такой уж хитрый народ.

38 полков нового строя – русских командиров, наверное, трое – Шепелев, Дубасов и, предположительно, Кегелкин.

Глядя на Кегелкина и льнущего к нему Литерзона любой стрелец, как вы и я, сожмет бердыш и пойдёт бояр решать.

Ибо! Вон и Траурних тута трется с Шарфом. Пойдем Кремль поджигать! Царя в Астердаме третий раз подменили за неделю! Или где?

Тревожная картина.

Но в завозе иностранцев на Русь и в потворстве им повинен Петр I, вестимо. Я на том двоеперстно присягаю.

(с) Джон Шемякин

https://t.me/oper_goblin/30180 – цинк

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