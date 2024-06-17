 

Variety: у Apple Watch Стивена Спилберга ложно сработал режим SOS на публике

17.06.2024, 12:35, Разное
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Во время празднования своего 50-летнего юбилея в киноиндустрии Стивен Спилберг столкнулся с неожиданной неприятностью. Его “умные” часы Apple Watch, по ошибке приняв за падение, начали издавать сигнал SOS прямо во время его речи. Чтобы прекратить звук, режиссеру всего лишь нужно было нажать кнопку “Закрыть”, однако он растерялся и даже снял часы, чтобы положить их на пол. Несмотря на это, гаджет продолжал пищать, и Спилбергу пришлось вновь взять часы, чтобы убрать уведомление и продолжить выступление.

Для избегания подобных инцидентов рекомендуется отключить функцию обнаружения падений на Apple Watch через приложение “Настройки”, выбрав опцию “Только во время тренировок” или полностью отключив эту функцию.

Этот случай подчеркивает важность правильной настройки функционала умных устройств, чтобы избежать неожиданных ситуаций на общественных мероприятиях.


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