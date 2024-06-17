В шахматах появятся послематчевые пенальти

Международная шахматная федерация (FIDE) намерена изменить регламент проведения турниров с 2025 года.

По мнению чиновников, обновлённые правила повысят привлекательность игры для зрителей за счёт обязательного определения победителя с помощью послематчевых пенальти.

Новые правила гласят, что после согласия обоих участников поединка на ничью назначается по пять щелчков оставшимися на доске фигурами. Игрок при помощи пальцев наносит удар своей фигурой по фигуре противника, а в случае её падения ему начисляется очко. После завершения серии судьи подсчитывают общее количество очков и присуждают победу тому, кто отправил в лежачее положение больше фигур оппонента.

Победители в серии пенальти получат дополнительные 0,5 очка к уже имевшимся очкам. Таким образом общий счёт игры будет выглядеть следующим образом 1:0,5. Если матч завершится в основное время, то победитель получит то же одно очко, что и по старым правилам, а проигравший – ноль.

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