Песьяков о переходе из «Ростова» в «Крылья Советов»: тошнит от постоянных дорог

Голкипер “Крыльев Советов” Сергей Песьяков пояснил о причинах своего ухода из “Ростова”. В интервью Sport24 он отметил, что основной причиной стало нелюбование постоянных переездов. “Наша логистика просто убивает! Все выходные на автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал — и на тренировку. Ну, просто кошмар!” — поделился он, добавив, что у него большая семья, и он хочет проводить с ней больше времени.

“Ростов” объявил об уходе Песьякова 26 мая. 35-летний голкипер решил не продлевать свой контракт. Вратарь защищал цвета ростовчан с 2017 года, но в матче 30-го тура прошлого чемпионата его ошибка позволила игроку “Зенита” забить мяч и принести петербуржцам чемпионский титул.