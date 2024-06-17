 

Песьяков о переходе из «Ростова» в «Крылья Советов»: тошнит от постоянных дорог

17.06.2024, 11:30, Разное
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Голкипер “Крыльев Советов” Сергей Песьяков пояснил о причинах своего ухода из “Ростова”. В интервью Sport24 он отметил, что основной причиной стало нелюбование постоянных переездов. “Наша логистика просто убивает! Все выходные на автобусе, приехал в Ростов, пару часов поспал — и на тренировку. Ну, просто кошмар!” — поделился он, добавив, что у него большая семья, и он хочет проводить с ней больше времени.

“Ростов” объявил об уходе Песьякова 26 мая. 35-летний голкипер решил не продлевать свой контракт. Вратарь защищал цвета ростовчан с 2017 года, но в матче 30-го тура прошлого чемпионата его ошибка позволила игроку “Зенита” забить мяч и принести петербуржцам чемпионский титул.


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