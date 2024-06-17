 

Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости

17.06.2024, 10:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выступление Марины Максимовой на “Черника Music Fest” в Новосибирске прошло успешно. Звезда получила теплый прием от зрителей.

Начав выступление с хита “Наверно, это мой рай”, МакSим обратилась к публике с трогательными словами о том, как долго не виделись и как сильно скучала за своими поклонниками. Этот вечер стал особенным и важным для певицы, так как он символизировал ее возвращение на сцену после сложного периода лечения.

После ряда неприятных инцидентов на концертах, связанных с проблемами алкоголизма, МакSим была вынуждена приостановить свою музыкальную карьеру. Публичное признание проблемы и решение обратиться за помощью в реабилитационный центр стали важным шагом на пути к выздоровлению. Поддержка со стороны близких, дочерей и фанатов, а также забота о других людях, включая беременную мать-одиночку, стали важными аспектами в этом процессе.

Возвращение МакSим на сцену — это не только радостное событие для ее поклонников, но и символ силы, решимости и возможности преодоления трудностей. Ее открытость и готовность поделиться своим опытом могут стать вдохновением для многих, кто сталкивается с подобными проблемами. Надежда на новую главу в творческой карьере МакSим наполняет ее выступления новым смыслом и значением для публики.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Единственный в России спорткар Mitsuoka Orochi выставили на продажу за 21 млн рублей

17.06 / Чтение на лето – правительство РФ утвердило список литературы, обязательной к ознакомлению для госслужащих

17.06 / Врач Наталья Харченко: тяга к сладкому может вызываться кандидозом кишечника

17.06 / Мнение: Травля за сопротивление повестке, или почему Россия в опасности

17.06 / Гурбангулы Бердымухамедов признался, что создал игру Hamster Kombat

17.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Как Петр Первый иностранцев на Русь завез

17.06 / Variety: у Apple Watch Стивена Спилберга ложно сработал режим SOS на публике

17.06 / В шахматах появятся послематчевые пенальти

17.06 / Песьяков о переходе из «Ростова» в «Крылья Советов»: тошнит от постоянных дорог

17.06 / Газзаев заявил, что Евро-2024 многое теряет из-за отсутствия сборной России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика