Газзаев заявил, что Евро-2024 многое теряет из-за отсутствия сборной России

Бывший тренер ЦСКА и сборной РФ по футболу Валерий Газзаев высказал свое мнение о последствиях отсутствия национальной команды РФ на чемпионате Европы-2024. Он отметил, что это существенно умаляет интерес к турниру: «Сборная РФ всегда была сильной и конкурентоспособной в футболе, что делает ее участие значимым для самого соревнования».

На Евро-2024 уже замечены российские флаги на матчах Сербии с Англией и Германии с Шотландией. Турнир проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии, однако россияне не смогут выйти на поле из-за запрета со стороны УЕФА.