Трамп рассчитывает разбить Байдена на дебатах, сделав акцент на его провалах

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Джо Байден и Дональд Трамп активно готовятся к предстоящим дебатам. При этом команда экс-президента уверена, что у него будет ключевое преимущество. Он сможет припомнить все просчёты, которые допустил его преемник, включая украинский конфликт и войну в Газе, пишет The New York Times.



AP

На предстоящих дебатах Джо Байдена и Дональда Трампа на CNN не будет вступительных заявлений. Каждому из них предоставят по две минуты для ответов на вопросы. Кроме того, микрофон одного из политиков будет отключаться, когда наступит черёд другого говорить, пишет The New York Times.

По словам издания, до эфира остаётся чуть больше десяти дней. И оба предвыборных штаба спешат по-своему подготовиться к напряжённому противостоянию. Команда Байдена отменила большую часть его планов на финальную неделю до дебатов, а Трамп обсуждает темы, идеи и остроты со своими советниками в неформальной обстановке.

Оба кандидата, мягко говоря, недолюбливают друг друга, что проскальзывало во время их прошлых дебатов. На CNN учли этот момент и в своих правилах указывают, что «модераторы будут использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы обеспечить соблюдение временных рамок и цивилизованную дискуссию».

Необычайно глубокая личная неприязнь между кандидатами является как фактором неожиданности в грядущей схватке, так и ключевым моментом их стратегий. Для команды Трампа победа на дебатах — «показать Байдена Байденом», а для кампании Байдена — «позволить Трампу быть Трампом», считает издание.

В штабе Трампа полагают, что у него будет одно ключевое преимущество, которого не было четыре года назад: непопулярный послужной список Байдена. Бывший президент США хочет сосредоточиться на инфляции, проблемах с миграцией, а также на том факте, что крупные конфликты на Украине и в секторе Газа начались во время правления его преемника.

Один из главных вопросов в том, упомянет ли Трамп сына президента Хантера Байдена, которого на днях осудили за незаконное владение оружием. При этом сам глава Белого дома может обратить внимание на то, что его соперник теперь также считается преступником после решения Нью-Йоркского суда, подчёркивает The New York Times.