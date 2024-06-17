 

Опубликован десятый том переписки беглого боярина-иноагента Кашина с Императором Всероссийским

17.06.2024, 9:33, Разное
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Сотрудники Императорской Академии наук завершили работу над очередным изданием переписки Императора Всероссийского Владимира и беглого боярина-иноагента Кашина, последние годы ютящегося на развалинах бывшей столицы Великобритании города Лондона.

В десятый том переписки вошло 158 посланий, датированных 2044-2045 гг., 99 их них были написаны боярином, а 59 – Хозяином Земли Русской.

«В этих письмах проявляется весь талант нашего Ясноликого Государя, который пытается своим Великим словом вразумить заблудшего поданного. И по ходу переписки хорошо видно, что беглый боярин потихоньку обретает разум и снова становится природным русским человеком», – сообщил научный редактор научный редактор сборника, светлейший князь Мединский.

Издание вышло тиражом в сто тысяч экземпляров и в ближайшее время будет включено в программу гимназий и реальных училищ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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