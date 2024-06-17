 

На концерте Понаровской в Москве Малахов стал свидетелем ужасного события

17.06.2024, 9:30, Разное
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Выйдя на сцену, Понаровская предупредила зрителей, что этот вечер будет напоминать встречу с давними друзьями. Она исполнила свои талисманы — песни, без которых не обходится ни один ее концерт, и представила несколько новинок.

Звезда привлекла внимание не только своим талантом, но и стильным образом. Она поделилась анекдотом о своем возрасте, улыбаясь зрителям. В зале присутствовали знаменитости, такие как Андрей Малахов, Сергей Пенкин, Анжелика Агурбаш и другие коллеги.

Во время исполнения новой песни у певицы случилось самое ужасное, что только может произойти в работе артиста — проблемы с микрофоном из-за электричества. Несмотря на это, она продолжила общаться со зрителями без него, представляя своих близких и выражая благодарность за поддержку в трудные моменты.

Особенно трогательным стал момент, когда Понаровская приветствовала со сцены свою семью: сына, невестку и двух внуков. Она поделилась своими чувствами перед зрителями, рассказав, что для своих внуков она в первую очередь любимая бабушка.

Внуки певицы с восхищением наблюдали за выступлением бабушки, и в какой-то момент Ирина спустилась со сцены, чтобы подарить внучке букет цветов. В финале концерта зрители встали поприветствовать певицу, и она пообещала больше не исчезать надолго и продолжать радовать своих поклонников. Этот концерт оказался особенным не только благодаря таланту и профессионализму Ирины Понаровской, но и благодаря теплой атмосфере, которую она создала, делясь своими эмоциями и радостью со зрителями.


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