GizChina: в бета-версии HyperOS для Xiaomi 14 появилась встроенная нейросеть

В бета-версии операционной системы HyperOS для смартфона Xiaomi 14 обнаружили встроенный искусственный интеллект. Эту информацию передает портал GizChina, ссылаясь на пользователя kacskrz из социальной сети X.

ИИ был обнаружен в обновленном приложении “Заметки”, которое теперь способно автоматически создавать краткое изложение объемных текстов. Это новшество позволит пользователям генерировать сжатые версии текстов, аналогичные возможностям ChatGPT. Также добавлена функция вставки текста непосредственно из буфера обмена.

Для использования функций ИИ в HyperOS требуется интернет-соединение, так как обработка данных происходит на сервере, а не на устройстве. Пользователь, обнаруживший эту функцию, отметил наличие цензуры при формировании кратких сводок, однако конкретные детали пока неизвестны.

Подобная функция уже присутствует в приложении “Заметки” в One UI 6.1 для флагманских устройств Samsung в рамках программы Galaxy AI. Однако функционал ИИ в устройствах Samsung смартфоны и планшеты предлагает более широкий спектр возможностей.

На данный момент неизвестно, когда новая функция появится в стабильных версиях HyperOS для Xiaomi 14 и в каких других смартфонах следует ожидать этого обновления.