 

Диетолог рассказала, кому бананы полезны

17.06.2024, 8:15, Разное
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Здоровому человеку рекомендуется употреблять до пяти бананов в день, предпочтение стоит отдавать менее спелым плодам, чтобы избежать резкого скачка уровня сахара в крови. Оптимально есть один небольшой банан или половину большого за раз, чтобы избежать возможных расстройств пищеварения и набора веса.

Для детей старше трех лет допустимо по одному банану в день, а школьникам можно съедать два без ущерба для здоровья. При заболеваниях ЖКТ в острой стадии употребление этих плодов следует ограничить.

Бананы богаты калием, который поддерживает нормальное артериальное давление и здоровье сердца, а также витаминами B6, C и магнием, необходимыми для нормального функционирования нервной системы и мышц.

Этот фрукт также является быстрым источником энергии, поддерживает хорошее настроение благодаря содержанию аминокислоты триптофана, который способствует выработке серотонина — “гормона счастья”.


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