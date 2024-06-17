Диетолог рассказала, кому бананы полезны

Здоровому человеку рекомендуется употреблять до пяти бананов в день, предпочтение стоит отдавать менее спелым плодам, чтобы избежать резкого скачка уровня сахара в крови. Оптимально есть один небольшой банан или половину большого за раз, чтобы избежать возможных расстройств пищеварения и набора веса.

Для детей старше трех лет допустимо по одному банану в день, а школьникам можно съедать два без ущерба для здоровья. При заболеваниях ЖКТ в острой стадии употребление этих плодов следует ограничить.

Бананы богаты калием, который поддерживает нормальное артериальное давление и здоровье сердца, а также витаминами B6, C и магнием, необходимыми для нормального функционирования нервной системы и мышц.

Этот фрукт также является быстрым источником энергии, поддерживает хорошее настроение благодаря содержанию аминокислоты триптофана, который способствует выработке серотонина — “гормона счастья”.