Мнение: Литва призывает школьников, депортирует белорусов и расторгает соглашения с Россией

1. Страны Прибалтики продолжает упорно готовиться к войне с Россией. Вот, например, Литва – местные власти собрались призывать в армию школьников. Блогер Историк-алкоголик пишет (ссылка):



Сейм Литвы принял пакет законопроектов о реформе всеобщей воинской повинности, согласно которым на военную службу будут призывать молодых людей сразу после окончания ими школы.

Дано:

– Катастрофический отток населения (с 1992 по 2022 страна потеряла 23% жителей);

– Литовский паспорт позволяет жить и работать на всей территории ЕС;

– Граждане Литвы имеют право поступать в любые вузы ЕС;

– Уже 30 лет, а 2 последних особенно, литовцев пугают тем, что вот-вот нападёт страшная Россия.

– Вводится всеобщая воинская повинность прямо со школы.

– Возрастно-половая пирамида Литвы говорит нам о том, что 50% населения страны старше 45 лет.

Вопрос: сколько выпускников школ предпочтёт пойти в армию, а не уехать в другую страну, и как быстро закончатся в Литве литовцы?

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):





Согласно официальной статистике, в 2023 г. больше всех из Литвы депортировали белорусов. Но что-то я не слышал, чтобы змагары и сидящая в Вильнюсе Тихановская протестовали.

С одной стороны, грустно. С другой стороны, Прибалтика — важный для нас подопытный регион. На примере наших несчастных соседей мы сможем изучить проблему депопуляции до того, как она станет критичной для нас. Может быть, в ходе изучения демографам удастся найти работающее решение, а политикам — успешно применить его.

3. Литва, вслед за другими странами Прибалтики, расторгает выгодные для неё соглашения с Россией (ссылка 1, ссылка 2):

Правительство Литвы расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией, в том числе касающиеся защиты инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях. <…> Помимо прочего, речь идет об идее Минфина страны прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых правонарушениях.

«Должно быть политическое понимание того, что мы не рассчитываем на сотрудничество с Россией, потому что его уже давно нет», — приводят журналисты слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Соглашения об избежании двойного налогообложения заключают, чтобы дважды не взимать одни и те же сборы в стране-резиденте и государстве, где находится источник доходов. Ранее российское дипведомство сообщило, что такие договоры правительства РФ с кабминами Латвии и Дании перестали действовать с 1 января 2024 года.



Кабинет министров Литвы одобрил предложение Министерства юстиции о расторжении с Россией Договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что сотрудничество между Москвой и Вильнюсом в рамках этого договора фактически прекратилось в 2022 году, а поступающие в Литву из России запросы о правовой помощи не исполняются, кроме случаев, непосредственно связанных с интересами граждан Литвы.

Вильнюс планирует денонсировать договор до даты его следующего продления — 21 января 2025 года. <…>

Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам был призван осуществлять правовое сотрудничество при возникновении спорных ситуаций между россиянами и литовцами.

Эти новости означают то, что российским инвесторам и бизнесменам сложнее будет работать в Литве, а литовским — в России. Потому что платить налоги придётся и там, и там, а защиты от родного государства в случае проблем они не получат.

Для России, в силу наших размеров, это не имеет большого значения. Прибалтика важна нам только как одна из серых зон, через которую идёт «контрабандная» торговля с Евросоюзом, но как раз на серую торговлю принимаемые меры навряд ли повлияют. Для Прибалтики, в силу маленьких размеров региона, отмена соглашений с Россией будет более болезненной.