 

Мнение «аналитика»: О позоре Израиля… Сам себя офоршмачил?

17.06.2024, 4:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Что общего у Израиля с Украиной?

И там, и там умеют наживать неприятности и плодить недругов на ровном месте из-за раздутого ЧСВ и комплекса жертвы. Вот свежий пример.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обрушился на президента Беларуси Александра Лукашенко, публично обозвав его высказывания «неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими».

Из-за чего такой сыр-бор?

А просто Александр #Лукашенко в присущей ему нарочито грубоватой манере обрушился на коррупционеров, не став прятать их национальность. «Вот три десятка человек перечислены, — заявил он по поводу коррупционного скандала, в котором оказался замешан его бывший помощник, инспектор по Витебской области, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. — Вы меня извините, я не антисемит, но [там] больше половины евреев. Это что, они у нас особо привилегированное положение занимают, что воруют и не думают о своём будущем? Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, русские и поляки».

Ну, то есть, по мнению Израиля, указывать национальность коррупционера — «неприемлемо и возмутительно», если он еврей. А уж двигать в массы тезис о том, что евреи, как и все остальные нации, «одинаковы перед законом» — чистой воды антисемитизм!

И вот ещё одна трещинка в израильско-белорусских отношениях появилась…

Зачем?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Единственный в России спорткар Mitsuoka Orochi выставили на продажу за 21 млн рублей

17.06 / Чтение на лето – правительство РФ утвердило список литературы, обязательной к ознакомлению для госслужащих

17.06 / Врач Наталья Харченко: тяга к сладкому может вызываться кандидозом кишечника

17.06 / Мнение: Травля за сопротивление повестке, или почему Россия в опасности

17.06 / Гурбангулы Бердымухамедов признался, что создал игру Hamster Kombat

17.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Как Петр Первый иностранцев на Русь завез

17.06 / Variety: у Apple Watch Стивена Спилберга ложно сработал режим SOS на публике

17.06 / В шахматах появятся послематчевые пенальти

17.06 / Песьяков о переходе из «Ростова» в «Крылья Советов»: тошнит от постоянных дорог

17.06 / Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика