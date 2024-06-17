Мнение «аналитика»: О позоре Израиля… Сам себя офоршмачил?

Что общего у Израиля с Украиной?

И там, и там умеют наживать неприятности и плодить недругов на ровном месте из-за раздутого ЧСВ и комплекса жертвы. Вот свежий пример.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обрушился на президента Беларуси Александра Лукашенко, публично обозвав его высказывания «неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими».

Из-за чего такой сыр-бор?

А просто Александр #Лукашенко в присущей ему нарочито грубоватой манере обрушился на коррупционеров, не став прятать их национальность. «Вот три десятка человек перечислены, — заявил он по поводу коррупционного скандала, в котором оказался замешан его бывший помощник, инспектор по Витебской области, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. — Вы меня извините, я не антисемит, но [там] больше половины евреев. Это что, они у нас особо привилегированное положение занимают, что воруют и не думают о своём будущем? Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, русские и поляки».

Ну, то есть, по мнению Израиля, указывать национальность коррупционера — «неприемлемо и возмутительно», если он еврей. А уж двигать в массы тезис о том, что евреи, как и все остальные нации, «одинаковы перед законом» — чистой воды антисемитизм!

И вот ещё одна трещинка в израильско-белорусских отношениях появилась…

Зачем?

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