Мнение: Штраф за продажу картофеля с дачи, рекордный экспорт зерна и рост производства с/х-техники

1. Российским дачникам будет сложнее продавать продукты, выращенные на своём огороде (ссылка):



За продажу картофеля с дачи владельцу грозит штраф до 2000 рублей. <…>

«Дачники-коммерсанты, регулярно зарабатывающие на продаже овощей со своего огорода без соответствующей государственной регистрации, например в качестве индивидуального предпринимателя, рискуют быть оштрафованными на сумму от 500 до 2000 рублей по статье 14.1 КоАП РФ», — уточнила [младший юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина].

Асабина добавила, что наказать могут и тех, кто выращивает картофель на продажу из собственных клубней. Они нарушают правила производства семян сельскохозяйственных растений по статье 10.12 КоАП РФ, пояснила юрист. За это положен штраф до 500 рублей.

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что тут даже как ИП регистрироваться не надо — достаточно быть самозанятым. Налоги с продаж — 4% или 6% — также не являются критичными. Может быть, я чего-то не вижу, так как не выращиваю картофель, но на первый взгляд кажется, что мы имеем дело с плановым наведением порядка.

2. Очередной рекорд экспорта зерна из России (ссылка):



Экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) составил свыше 60 млн тонн и уже более чем на 10 млн тонн превышает показатель аналогичного периода прошлого сельхозгода. Об этом сообщил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в интервью “Интерфаксу”.

“Экспорт в текущем сезоне уже перешагнул отметку в 60 млн тонн. Сомнений в рекордном экспорте уже ни у кого не возникает. Мы идем с опережением более чем в 10 млн тонн к предыдущему сезону по зерну, в том числе более 5 млн тонн – по пшенице”, — сказал он.

Еще 5 млн тонн в экспорте прибавили фуражные культуры – ячмень и кукуруза, что, по его словам, стало настоящим прорывом текущего 2023/24 сельхозсезона.

“Мы диверсифицируем не только рынки сбыта, мы диверсифицируем номенклатуру поставляемой сельхозпродукции, приучая мировой рынок к мысли, что Россия – это не только мировой лидер по экспорту пшеницы, но и надежный поставщик других зерновых и зернобобовых культур”, — заявил он.

Как сообщил глава союза, российские экспортеры зерна не замкнулись на традиционных рынках сбыта, стали активно выходить на новые. “Как следствие, доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в наших поставках снизилась с 80% до 65%, а доля новых рынков стран Азии, Африки к югу от Сахары, Латинской Америки заметно выросла. Мы заново открыли для себя рынок Индонезии, Марокко, Эритреи, серьезно нарастили объемы поставок фуражных культур в Китай”, — сказал он.

Удивительно, как улучшилась погода и исправился климат в России при Путине, не правда ли?

3. На фоне продолжающегося роста сельского хозяйства продолжается рост выпуска русской сельхозтехники, которая занимает всё бóльшую долю отечественного рынка (ссылка):

Общий объем выпуска сельскохозяйственной техники в России в январе — апреле 2024 г. в денежном выражении, по данным Минпромторга, увеличился на 9,9% к показателю аналогичного периода прошлого года до 94,5 млрд руб. <…>

Отечественные производители сельхозтехники адаптировались к новым вызовам, пояснил динамику выпуска представитель Минпромторга. Они обеспечивают «ритмичное производство» востребованных у российских аграриев видов техники, расширяют модельный ряд и углубляют локализацию продукции… <…>

По оценке генерального директора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, в 2021 г. на импортную технику приходилось 60-65% рынка. Сейчас, по его словам, эта доля значительно ниже.