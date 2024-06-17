Мнение «аналитика»: О самой необычной русской силе… Теперь победа точно будет?

Некоторые говорят, будто русские уже показали всю свою силу, которую только имеют, кроме ядерной бомбы, а чего добились? И будто бы с той стороны сила ничуть не меньше, и явлена ещё не вся. Мол, ещё немного — и начнётся…

Но эти скептики один момент упускают из виду. Есть у русских такая сила, которая другим и не снилась. Её наличие такая #история подтверждает…

Давным-давно, ещё в XVII веке во время героической обороны Албазинского острога от маньчжурских захватчиков русские казаки бились против маньчжур сам на шестнадцать если не на двадцать. И когда устало маньчжурское войско своих хоронить, предложили изумлённые маньчжурские воеводы уцелевшим русским героям свободный выход с оружием, иконами, жёнами и детишками. А буде кто захочет, предложили русским служить в гвардии китайского императора.

И повелось на это сколько-то русских казаков… И стали они служить при китайских императорах, и женились на тамошних дворянках, и так 15 поколений.

А уже в 1950-х годах, спустя 15 «разбавлений» русской крови, в Пекине, в русской слободе, антропологи с изумлением встречали светловолосых голубоглазых православных христиан, естественно, с чертами 15 поколений китайских супругов, но однозначно русских.

То бишь — смотрите, какова сила русской крови!

Ну а по правде говоря, маньчжуры осаждали Албазин — российский опорный пункт на Амуре — дважды. И в первый раз в 1685 году они острог успешно взяли: русские войска отошли в Нерчинск, а 45-50 казаков маньчжурский воевода Ланьтань «прельстил» перейти на службу к императору Канси. Все они были зачислены в маньчжурские «знамённые войска», для них специально создали Русскую сотню в составе «Жёлтого с каймой знамени».

Сам острог Ланьтань частично пожёг и отошёл обратно. Но полностью строения и даже стены уничтожены не были, а главное, посевы зерновых в окрестных деревнях также остались нетронутыми. Воспользовавшись этой оплошностью, русские вернулись в Албазин и быстро его восстановили — уже с учётом печального опыта первой обороны. Так, вместо привычных для Сибири бревенчатых стен за глубоким рвом новый Албазинский острог окружили земляные валы, в центре которых находились засыпанные срубы, неуязвимые для маньчжурской артиллерии. В итоге вторая осада Албазина, где у маньчжур и правда было численное превосходство 8-10 к одному, оказалась безуспешной, и острог продержался до заключения Нерчинского договора. После чего, по условиям этого документа, был уничтожен… самими же русскими.

Но речь о потомках «русских казаков», перешедших на службу к империи Цин в XVII веке. Этнический их состав был весьма разнообразен, от русских до эвенков и других народностей Забайкалья. Поначалу это действительно была «Русская сотня», но уже через несколько лет она стала она стала регулярной частью гвардии под командованием одного из принцев Маньчжурской династии. В Пекине казаки быстро стали смешиваться с маньчжурами, и уже в третьих поколениях их потомков, по свидетельству российских купцов, у них почти ничего не осталось из русских черт. Лишь дома они держали, скорее как фетиши, нательные кресты и иконки, оставшиеся от их героических дедов и прадедов.

Хотя Русское подворье в Пекине сохранилось до начала 1950-х как церковно-политическое представительство России и Православной церкви. При Мао Цзэдуне оно выло в основном разрушено, а земли переданы посольству СССР. Но это уже совсем другая #история.

Так вот, «русская кровь»… Ну не побеждает она законы генетики!

Хотя…

Уже в конце XVIII века об албазинцах — так в итоге стали называть потомков казаков из Албазинского острога — ходили отзывы самые нелестные. Встречавшиеся с ними бывшие соотечественники отмечали, что те «считали всякое занятие недостойным себя: создав свой особый тип жителей Пекина как наследственно принадлежащих к императорской гвардии, заносчивые в своём поведении, гордые привилегированным положением, не знающие, что им делать со свободным временем, они бродили по улицам, посещая чайные и гостиницы, рестораны и театры, и стали предаваться опиекурению». А ещё сто лет спустя православные священники и просто русские, попадавшие в Китай, писали, что албазинец «в нравственном отношении в лучшем случае — тунеядец, живущий подачками, а в худшем — пьяница и плут».

Ничего и никого не напоминает? 😉

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