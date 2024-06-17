Мнение: Американская Бузова. Англия сдалась

Обе крашеные?



В Англии с экономикой давно все не слава богу, но тут, пишут, им неожиданную свинью подкладывает… американская певица Тейлор Свифт. Причем даже не делая ничего криминального, наоборот: она будет в Англии выступать в рамках своего мирового тура, а на все концерты за ней таскается огромная армия фанатов со всего мира, скупая все билеты, гостиницы, места в кафе и ресторанах. Вот и сейчас ожидается, что фанаты потратят в Англии примерно миллиард фунтов стерлингов за очень короткое время – как на какой-нибудь Олимпиаде. Потратят – и свалят с Альбиона (больше же в Англии, кроме как на Тейлор Свифт, смотреть не на что).



Тейлор Свифт

Ну а правительство Британии после такого «разового вливания» в миллиард фунтов, основываясь на опыте стран, через которые уже пронеслась тайфуном Свифт с фанатами, ожидает резкого всплеска инфляции… и решило не опускать пока ключевую ставку. В общем, мировая попса оставит кредиты в Британии как минимум не дешевле, а скорее всего – они станут дороже.

Зато я сопоставил эту историю из серии «мировой свифтомании» с… недавним маленьким скандальчиком в нашей Уфе, где «апчественность» пришла в негодование из-за недостаточно одетого вида строго местечковой, то есть российской звезды Оли Бузовой… и обрел просветление. Я наконец разгадал мучившую меня «загадку Тейлор Свифт».

Ведь долгое время я никак не мог уяснить для себя – блин, ну чем, ЧЕМ эта супермировая супермегазвезда всей планеты берет публику? Несколько постов написал, недоумевая. Как, КАК, Холмс?! Я честно прослушал несколько клипов этой Тейлор, имеющие миллиардные (!! – я не шучу) просмотры на Ютубе – и так ничего и не понял. Ведь реально – НИ ОДНОГО хита! Какие-то дубовые мелодии, странные тексты… Откуда там миллиарды?! Кто это может слушать? На мой взгляд, клипы этой Свифт тянули в лучшем случае… ну, на десяток-другой миллионов просмотров. Но 6 миллиардов? Семь?? Да что же это – весь мир сошел с ума?? Ни кожи, ни рожи! Ни мелодии, ни ритма!



Оленька Бузова

И я ведь – не один такой. У нас многие писали, что Россия – одна из очень немногих стран мира, которая осталась почти полностью «неохваченной» тейлорманией. Ее фанатов в России действительно почти нет – при том, что так-то она охватывает реально почти всю планету, ею фанатеют даже в Непале, Суринаме и в Японии!

И вот догадался, ура. Тейлор Свифт – это же просто американская Бузова! Сразу стало все понятно. Такая же, мать ее, «Оленька» – смазливая, сексуальная, открытая, без голоса и без хитов, но – с огромной армией фанатов («огромной», конечно, относительно – у Бузовой в рамках страны, а у Тейлор – планеты). Но суть так же: та и другая – дети соцсетей. Как Бузова не умеет петь, так и Свифт не блещет вокалом – но им это и не надо: их поддерживают ЛИЧНО, как «девчонок нашего двора». Поддерживают как «свою» и НАПРЯМУЮ, без посредничества СМИ и «раскрутки» – за счет «я дружу с ней через сеть».

Я послушал «песню», которую пыталась шептать Бузова в своей костюме садо-мазо в Уфе; ее реально без слез невозможно слушать – в ней невозможно разобрать ни слов, которые она шепчет, ни мелодии, которую не слышно. У Бузовой все такие – но фанатам оно нисколько не мешает, они любят свою «Оленьку» не за это. Она для них просто «невыносимо милая», «такая же как мы», и они ее «никому не сдадут».

Просто в России феномен популярности Бузовой воспринимался тусовкой «интелей» как нелепый бред, в него никто даже не хотел вникать, как и в феномен «читательской популярности» бредовых «романов» Дарьи Донцовой; а меж тем и Бузова, и Донцова били все рекорды по тиражам и концертам. На Западе интелей нет – хотя и в Америке «лейблы» долго не могли поверить, что «никакая» Свифт может собирать не то что миллиарды, а хотя бы миллионы.

Ну и в Америке, конечно, изначальный уровень все же выше качественно – например, Бузова не умеет вообще ничего, кроме как общаться с фанатами, а Тейлор Свифт хотя бы неплохо пляшет (Бузовой и это не дано).

Самая примитивная, самая тупая, самая невзыскательная часть «фанатов» – она ведь реально огромная. И им тоже нужно «на кого-нибудь молиться». По всей видимости, для этой «кургузой» и не очень развитой части умение хорошо петь и само наличие хороших, мелодичных песен – это МИНУС! Да-да. Хороший голос и хороший вкус помешал бы главному: способности быть СВОЕЙ. Скажем, та же Бузова (я о ней, потому что нам все же ближе). Чем она всегда поражала до полного онемения? Конечно, тем, что при всей внешней милоте она была сказочно, как-то даже противоестественно тупа. Это не говоря уж про полное отсутствие голоса и слуха.

И какой-нибудь обычный, не хватающий звезд с небес продюсер наверняка бы сразу поставил на Оле Бузовой крест… А кто-то УМНЫЙ угадал, что тупость и полная беспомощность – это как раз самый могучий аргумент «ЗА» Бузовой для той самой «общетвенности». Поэтому чем хуже пела эта “начинающая звезда Дома-2” – тем выше колосилась, росла и ширилась армия ее фанатов и фанатов в РФ.

Она мила, как я, она тупа, как я, она не умеет петь, как я и двигается как корова на льду – она вообще Я! Так давайте ж мы в лепешку разобьемся, но поможем МНЕ стать суперзвездой!!

Вот как это работает. Бузова, поскольку звездой стала лишь локальной, то есть всего лишь российской – конечно, шансов подняться выше и не имела. Язык еще у нее «не тот», не лингва франка, как английский. Свифт, конечно, круче на порядок – как американский блокбастер в сравнении с русским «хитом» Федора Бондарчука.

Но принцип – тот же. Я бы его описал как «восстание посредственностей». Новое тут то, что посредственность даже не старается хотя бы ПРИКИДЫВАТЬСЯ талантом; фишка как раз в том, что посредственность и продвигают именно как посредственность – без ничего выдающегося. Толпа ликует – в лице посредственности она САМА встает на пьедестал. И жутко гордится собой – «У меня получилось!!»

Туповатая Оленька – суперзвезда России? Это у нас скорее смешно, все так и ржут в кулачок, разве что немного стыдливо.

Победа НИКАКОЙ Свифт, собирающей миллиарды в масштабах всей планеты именно под девизом «Я никакая» и рев ликующих толп, “Да! Да! Ты такое же ничто, как и мы!!” – это уже малость страшновато.