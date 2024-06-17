 

Мнение «аналитика»: О саммите наглядно: картинки, цифры, факты… Чей провал?

17.06.2024, 2:09, Разное
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Зайдём с козырей. На этом фото — самый чёткий, самый наглядный и самый внятный итог украинского «саммита мира» на швейцарском курорте Бюргеншток. Глава ОП Украины Андрей Ермак на первом плане среди всех собравшихся — это бесценно. Это стоило любых денег, потраченных на полуторадневное мероприятие в Альпах, благо, за всё платили «спонсоры».

Ну а теперь — к ещё более наглядным цифрам и фактам.

1. На «саммит» приглашали 160 стран, приехали 92, итоговую декларацию подписали 80 — упс! — уже 78 государств и институтов, включая «частично признанное» Косово. Если отбросить подписи Еврокомиссии, Европарламента, Евросовета и Совета Европы, получится 74 страны-подписанта. Для сравнения, всего в ООН 193 государства-члена. То есть, автографы под документом поставили чуть больше трети суверенных правительств.

2. Подписи #ООН, которую в Бюргенштоке представляла замгенсека по вопросам миростроительства и политики Розмари Дикарло, под декларацией нет. Что интересно, подписи ОБСЕ, представленной в Швейцарии и.о. председателя и одновременно министром иностранных дел Мальты Яном Боргом, тоже нет.

3. Ещё среди «неподписантов» — #Индия, Мексика, Саудовская Аравия, ОАЭ и… Ватикан. Последнее очень значимо для позиции католического мира за пределами Европы. Да и в Европе, возможно, тоже. Ну и арабский мир сказал своё слово.

4. Географически, распределение стран, подписавших декларацию, уклонившихся от подписи и не приехавших на «саммит», выглядит так

Весьма примечательно — формируется новый «пояс» мира…

5. В пресловутой «формуле мира» Владимира Зеленского — 10 пунктов, после долгих консультаций на «саммит» было вынесено только три, но и они зафиксированы в итоговой декларации в форме благих пожеланий.

6. Несколько участников, включая вице-президента #США Камалу Харрис и канцлера ФРГ Олафа Шольца покинули «саммит», не дожидаясь его окончания.

Похоже, украинского президента Владимира Зеленского немножко… «опустили»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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