Рупор кремлевской пропаганды: О переходе западных систем ИИ под полный контроль военных

О переходе западных систем ИИ под полный контроль военных

Тенденция использования наработок ИИ в военных целях, которую мы обозначили через проекты от Google (https://t.me/rybar/56977) и израильских спецслужб (https://rybar.ru/kak-vyglyadit-testirovanie-prototipa-skynet-na-primere-vojny-v-gaze/), быстро набирает обороты.

Руководство компании OpenAI назначило (https://apnews.com/article/openai-nsa-director-paul-nakasone-cyber-command-6ef612a3a0fcaef05480bbd1ebbd79b1) бывшего высокопоставленного сотрудника разведки (https://apnews.com/article/technology-hacking-politics-1a15faa14ec58c1ae9f7257d57df32c8) США членом совета директоров. В заявлении компании указано, что он поможет защитить компанию, создавшую ChatGPT, от «все более изощренных плохих игроков».

Генерал армии в отставке Пол Накасоне был командующим Киберкомандованием США и директором Агентства национальной безопасности (АНБ) до того, как покинул свой пост в начале этого года.

Недавно он присоединился к совету директоров OpenAI. Сейчас совет директоров компании активно реформируется после перестановок в прошлом году.

Напомним, предыдущий совет директоров внезапно уволил генерального директора Сэма Альтмана. Но Альтман представлял собой прекрасное прикрытие (https://www.cnbc.com/2023/03/24/openai-ceo-sam-altman-didnt-take-any-equity-in-the-company-semafor.html) для крупных инвесторов, таких как Илон Маск и Билл Гейтс, которые стояли за созданием компании. Более того Альтман активно продвигает ценности ЛГБТ (https://m.economictimes.com/news/international/world-news/sam-altman-marriage-openai-ceo-just-got-married-who-is-oliver-mulherin-his-spouse/articleshow/106748178.cms#:~:text=Sam%20Altman%20marriage:%20OpenAI%20CEO,Mulherin,%20a%20Australian%20software%20engineer.). Столь ценного сотрудника глобальные элиты не могли упустить, и через несколько дней после увольнения он вернулся к исполнению своих обязанностей, а в отставку отправили совет директоров.

Совет директоров OpenAI технически является некоммерческой организацией, но также управляет ее быстрорастущим бизнесом. И вот для наведения порядка в этой радужной компании руководство АНБ решило направить отставного генерала-разведчика.

Последствиями этого назначения несомненно будет установление тотального контроля за всеми запросами в ChatGPT. Все пользователи этого чат-бота теперь должны четко понимать, что они «непринуждённо болтают» с генералом разведки.

Все запросы автоматически обрабатывает ИИ на предмет поиска подозрительных паттернов, ключевых слов, связей, указывающих на принадлежность к культурным, этническим, криминальным, террористическим группам. В ближайшее время будет проводиться процесс настройки, примерно по тем же параметрам как и в системе Lavender (https://rybar.ru/kak-vyglyadit-testirovanie-prototipa-skynet-na-primere-vojny-v-gaze/). Когда система будет готова – она станет одним из самых эффективных инструментов для внедрения социального рейтинга.

Вполне вероятно, что уже в недалёком будущем в системе англосаксонского права текст, набранный в боте, смогут при необходимости признавать экстремистским и запускать на его основе уголовное и/или административное преследование.

#глобализм #оружие #США

@rybar – цинк

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