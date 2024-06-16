Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры перед штурмом

Кадры переговоров террористов захвативших в заложники сотрудников ФСИН в Ростовском СИЗО с местным имамом.

Имам предлагал отпустить заложников и сдаться. Террористы отказались. После этого начал работать спецназ, ликвидировавший всех шестерых террористов.

Кадры с ликвидированными террористами https://colonelcassad.livejournal.com/9209693.html

Заложники живы.

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