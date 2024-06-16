 

Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры перед штурмом

16.06.2024, 21:50, Разное
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Кадры переговоров террористов захвативших в заложники сотрудников ФСИН в Ростовском СИЗО с местным имамом.
Имам предлагал отпустить заложников и сдаться. Террористы отказались. После этого начал работать спецназ, ликвидировавший всех шестерых террористов.
Кадры с ликвидированными террористами https://colonelcassad.livejournal.com/9209693.html
Заложники живы.

Источник: Colonel Cassad


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