 

Politico – Киев надеется протолкнуть свою формулу мира друзьям Москвы

16.06.2024, 20:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинские власти надеются добиться мира с Россией с помощью посредников, пишет Politico. В частности, они хотят создать для этих целей коалицию государств, в которую должны войти и дружественные Москве стран, чтобы с их помощью протолкнуть формулу мира, предложенную Зеленским.


AP

Украина не будет вступать в прямые переговоры с Россией, но работает над созданием коалиции посредников, чтобы с их помощью добиться окончания конфликта, пишет Politico со ссылкой на украинских официальных лиц на саммите в Швейцарии.

В Киеве, в частности, надеются, что широкая коалиция, включающая в себя некоторые пророссийски настроенные страны, сможет продвинуть формулу мира Зеленского.

Несмотря на то что Китай — главная страна, имеющая влияние на Россию, — не присутствовала на саммите, Украина всё же надеется когда-нибудь привлечь Пекин к сотрудничеству.


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