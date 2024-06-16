Врачи напомнили об опасности употребления холодного шампанского в жару

Употребление холодного шампанского во время жары может иметь серьезные последствия для здоровья. Эксперты предупреждают, что алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Газированность напитка может усилить этот эффект. В условиях жары алкоголь способствует расширению кровеносных сосудов, что может привести к головным болям и даже обмороку из-за снижения кровяного давления. Специалисты также отмечают, что холодное шампанское, как и другие газированные напитки, может раздражать желудок и обладает мочегонным действием, усиливая потерю жидкости и электролитов.