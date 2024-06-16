Мнение: Для вас, дорогие москвичи

Нашел в ФБ запись от одного физика. Бодрит нереально.

“Для того, чтобы как-то попытаться «прочистить мозги», я уже в который раз опишу, что будет, если, скажем, в центре города (наземным образом) взорвется, например, боеголовка W87/Mk21, которой снабжена баллистическая ракета Минитмен-3. Одних только этих боеголовок у Соединенных Штатов 525 шт (!).

Итак…

– 12 м от эпицентра – Разогретый до 10 млн градусов грунт начинает взрывное испарение и разлёт

– 128 м – бешенная сейсмическая волна уничтожает ВСЕ подземные сооружения на глубину до 900 м (!)

– 350 м – Тело человека со стороны взрыва успеет обуглиться и частично испариться, а полностью развеивается с прибытием фронта ударной волны и потока плазмы.

– 800 м – разрушаются все подземные убежища типа метро

– 1460 м – Граница поверхности, покрытой коркой оплавленной земли

– 2260 м – лежащий (!) человек «отлетает» с начальной скоростью 180 км/ч

– 20 км – Кое-что из зданий уцелевает. Пылевой вал у поверхности достигает высоты до 500 м при ширине ~1,5 км

-135—207 км – Все животные получают летальную дозу облучения и умирают в течение 3-5 суток

– 309—516 км – Все животные получают летальную дозу облучения в течение 20-30 дней и умирают в течение 30 дней

Вот, приблизительно, так…

P.S. На примере Москвы, если взрыв будет не наземным, а «воздушным» –

– всё (!) в пределах МКАД будет превращено в щебень

– многие подземные убежища уцелеют, однако

– все на расстоянии в 100 км от кольцевой будет превращено в горящий ад, уцелеть в котором даже теоретически невозможно…”

Словом, как я и подозревал (немного расстроен): похоже, шансов отсидеться в моей панельной 9-этажке у МКАДа не будет, хоть это и окраина. И это всего одна боеголовка! Две, стало быть – это даже лишнее.

А кто-то, допускаю, более всего расстроится из-за своих кошечек-собачек – что даже в радиусе 200 км от эпицентра они и недели не протянут. Думаю, Москва ныне – самое опасное место в РФ, хотя какие-то локальные патриоты, вероятно, станут с пеной у рта спорить. Я, впрочем, переезжать все равно не планирую.

Ну и, само собой, с нетерпением жду технарей-утешителей, которые сейчас докажут как дважды два, что атомный взрыв “сильно преувеличен” и выжить при нем элементарно – главное, мол, лечь к нему ногами. Таких оптимистов наверняка тоже много.

UPD. В комментах набежавшие со всех окрестных сёл физики-атомщики потешаются над тем, что у боеголовки Минитмена, дескать, “всего” 300 килотонн. Напомню про бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки: у одной была мощность примерно 15 килотонн, у другой 21 килотонна.