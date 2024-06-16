Рупор кремлевской пропаганды: О росте цен на снаряды

О росте цен на снаряды

Западные СМИ оценивают, (https://russian.rt.com/ussr/news/1328764-zakupaemoe-vsu-oruzhie) насколько подорожало производство боеприпасов, которые США и их сателлиты поставляют в интересах ведения войны на Украине.Согласно озвучиваемым данным, по целому ряду позиций цена повысилась в три — пять раз. Например, 122-мм ракеты для РСЗО «Град» выросли в цене с $900 за одну единицу в 2022-м году до $6 тыс. в 2024 году. Схожая ситуация и с наиболее востребованными 155-мм снарядами для буксируемой артиллерии и САУ. Эти снаряды не производятся на Украине и поставляются США и НАТО для функционирования западных артиллерийских систем. В начале войны один 155-мм артиллерийский снаряд обходился в $800. В 2024 году его стоимость уже достигает $4,8 тыс.

Вполне очевидно, что в условиях нехватки тех же 155-мм снарядов и их фактического дефицита производители банально завышают цены, чтобы повысить свою маржу, при этом наверняка существует и лоббистско-коррупционная составляющая при получении контрактов на производство таких снарядов для последующей поставки на Украину. Это же касается и продажи таких боеприпасов со складов длительного хранения в формально нейтральных странах, где также при продаже существует «дефицитная наценка», ведущая к повышению стоимости 155-мм боеприпасов на вторичном рынке. Основной взлёт цены произошёл после того, как США и НАТО существенно разгрузили свои склады от 155-мм снарядов, а также были использованы запасы (https://russian.rt.com/world/article/1098975-ukraina-tainye-postavki-snaryady) 155-мм снарядов, хранившихся в Израиле и Южной Корее, которые также вывозили на Украину.

В НАТО ожидают, что в 2026—2027 годах, когда производство 155-мм снарядов в США и Европе выйдет на более серьёзный уровень, это позволит частично сбить цену на одну единицу продукции. Сложнее ситуация будет со снарядами и ракетами для советских типов боеприпасов (122-мм ракеты для «Града», 122-мм и 152-мм снаряды для гаубиц и САУ и т. д.), так как склады бывшей Организации Варшавского договора в Восточной Европе в значительной степени опустошены, вторичный рынок также ограничен в возможностях (отсюда и пробуксовка чешской инициативы по закупке старых боеприпасов на вторичном оружейном рынке), а объёмы производства на Украине и в Восточной Европе недостаточны для удовлетворения потребностей.

В результате складывается ситуация, когда, несмотря на поставки боеприпасов для ВСУ с Запада, Россия сохраняет значительный перевес в количестве используемых в сутки снарядов. По версии противника, сейчас этот перевес составляет семь к одному, а на Харьковском направлении — пять к одному. Для выравнивания данной диспропорции противник рассчитывает нарастить поставки боеприпасов в 2025 году, чтобы снизить данный разрыв, признавая при этом, что до этого гипотетического момента ВСУ придётся отступать и сдавать территории.

(с) специально для RT

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