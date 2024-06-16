Профсоюзы предложили перечислять 10% зарплаты трудящихся на покупку облигаций Минфина

Минфин поддержал инициативу Ассоциации патриотических профсоюзов России (АППР) о выдаче с 2025 года 10% заработной платы гражданам облигациями федерального займа. Профсоюзных лидеров об этом попросили сами трудящиеся.

Новая норма призвана не только пополнить бюджет, но повысить финансовую грамотность россиян.

«Друзья! Мы должны всенародно ответить на незаконные санкции Запада, который пытается поработить нашу прекрасную страну! Покупая облигации, работники не просто вносят свою лепту в торжество русского мира, они инвестируют в своё финансовое благополучие», – сказал глава АППР Семён Мавродин.

Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, работодателям рекомендуют перевести на схему 90/10 (90% зарплаты деньгами, 10% – облигациями) как минимум 80% сотрудников, которые в свою очередь будут обязаны дать добровольное согласие. За невыполнение рекомендации бизнесу грозят серьёзные санкции, начиная с отзывов лицензий, заканчивая ликвидацией юрлица.

По прогнозам экспертов, в 2025 году работающие россияне приобретут обязательств Минфина минимум на триллион рублей.

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