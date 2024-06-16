 

Тест для выходцев из СССР: помните ли вы, чем гордились советские люди?

16.06.2024, 18:19, Новости дня
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Советский союз был временем значимых исторических событий, но также и временем обыденной жизни, наполненной своими уникальными атмосферой и культурой. Это было время, когда люди умели находить радость в мелочах, ценили дружбу и семью, и стремились к лучшему будущему для своих детей. Пройдите увлекательный тест и проверьте, как много поводов для гордости советского человека вы помните.


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