Тест для выходцев из СССР: помните ли вы, чем гордились советские люди?

Советский союз был временем значимых исторических событий, но также и временем обыденной жизни, наполненной своими уникальными атмосферой и культурой. Это было время, когда люди умели находить радость в мелочах, ценили дружбу и семью, и стремились к лучшему будущему для своих детей. Пройдите увлекательный тест и проверьте, как много поводов для гордости советского человека вы помните.