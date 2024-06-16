Британские ученые научились лечить одно заболевание при помощи “Тетриса”

Британские медики испытали необычный способ борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством, связанным с работой на пределе сил в пандемию: им помогла простая игра “Тетрис”

Участниками эксперимента стали медики с ПТСР, развившимся на фоне ежедневных столкновений с летальными исходами и непосильными нагрузками. Врачи вспоминали травмирующие события, а затем садились играть.

Как установили ученые, после запуска “Тетриса” воспоминания теряли свою яркость, становясь менее навязчивыми. В ходе исследования еженедельное количество таких воспоминаний у пациентов снизилось с 14 до всего одного.

Через полгода после завершения терапии участники эксперимента отмечали дальнейшее улучшение своего состояния.