 

МОК исключил Москву из списка городов, проводивших Олимпиаду

16.06.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международный олимпийский комитет (МОК) на своём официальном сайте в разделе «История» отредактировал список городов, принимавших Летние олимпийские игры.

Вместо Москвы в таблице напротив даты 1980 появилась надпись «соревнования не проводились».

В официальном комментарии чиновники из Лозанны заверили журналистов, что решение не носит политический подтекст, а московская олимпиада была признана несостоявшейся ввиду несоответствия требованиям по количеству участников. В играх приняли участие 80 государств – наименьшая численность в период с 1976 по 2024 годы. Также отмечено, что соревнования в СССР «породили преступную практику бойкотов последующих олимпиад».

Изменения произошли и в экспозиции Олимпийского музея в Швейцарии – стенд, посвящённый Олимпиаде-80, был ликвидирован, а его место занял отдел в честь лучших спортсменов-представителей ЛГБТ-движения.

Дополнительно МОК пересмотрел результаты Олимпиады-80: медали советских атлетов перераспределят между представителями государств, бойкотировавшими игры, а награды участников из ГДР будут учтены в копилку ФРГ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Мнение: Американская Бузова. Англия сдалась

17.06 / Мнение «аналитика»: О саммите наглядно: картинки, цифры, факты… Чей провал?

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Захват заложников в Ростовском СИЗО

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О переходе западных систем ИИ под полный контроль военных

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры перед штурмом

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Работа судоверфи в Шанхае

16.06 / Врачи напомнили об опасности употребления холодного шампанского в жару

16.06 / Мнение: Для вас, дорогие москвичи

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О росте цен на снаряды

16.06 / Профсоюзы предложили перечислять 10% зарплаты трудящихся на покупку облигаций Минфина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика