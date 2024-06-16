МОК исключил Москву из списка городов, проводивших Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) на своём официальном сайте в разделе «История» отредактировал список городов, принимавших Летние олимпийские игры.

Вместо Москвы в таблице напротив даты 1980 появилась надпись «соревнования не проводились».

В официальном комментарии чиновники из Лозанны заверили журналистов, что решение не носит политический подтекст, а московская олимпиада была признана несостоявшейся ввиду несоответствия требованиям по количеству участников. В играх приняли участие 80 государств – наименьшая численность в период с 1976 по 2024 годы. Также отмечено, что соревнования в СССР «породили преступную практику бойкотов последующих олимпиад».

Изменения произошли и в экспозиции Олимпийского музея в Швейцарии – стенд, посвящённый Олимпиаде-80, был ликвидирован, а его место занял отдел в честь лучших спортсменов-представителей ЛГБТ-движения.

Дополнительно МОК пересмотрел результаты Олимпиады-80: медали советских атлетов перераспределят между представителями государств, бойкотировавшими игры, а награды участников из ГДР будут учтены в копилку ФРГ.

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