 

В Гамбурге мужчина с топором напал на полицейских

16.06.2024, 14:45, Разное
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В Гамбурге произошел опасный инцидент: житель с топором напал на полицейских. Полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие для нейтрализации преступника.

Инцидент произошел у одной из главных туристических улиц города, Репербана, около места сбора болельщиков сборной Нидерландов, участвующей в Чемпионате Европы по футболу. По сообщениям издания Bild, нападавший проявил агрессию по отношению к полицейским и начал наносить удары топором.

Сначала полиция попыталась остановить преступника с помощью перцового баллончика, но безуспешно. После этого им пришлось применить огнестрельное оружие. Преступник был ранен, и его мотивы в настоящее время выясняются.


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