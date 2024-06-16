 

В успех швейцарского саммита не верят ни в Киеве, ни на фронте

16.06.2024, 14:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Зеленский возлагает большие надежды на саммит по Украине, который проходит в Швейцарии. Но солдаты ВСУ на передовой и рядовые жители Киева выражают серьёзные сомнения, что эта встреча приведёт к каким-то серьёзным изменениям, передаёт AFP.


AP

Зеленский имеет большие виды на саммит по Украине, который проходит в Швейцарии. Но на линии фронта и в «измученном конфликтом» Киеве надежды на какой-либо крупный прорыв практически равны нулю, пишет AFP.

Заместитель командира танковой бригады ВСУ в Донецкой области Сергей усомнился в успехе конференции. По его словам, настоящие переговоры, направленные на прекращения боевых действий, будут происходить не на «роскошном саммите».  

Оператор дронов Данил также согласился, что собрание в Люцерне не приведёт к «радикальным переменам». «Вероятно, это скорее символическое событие», — добавил он в интервью AFP.

38-летний командир танковой роты Максим повторил опасения других военнослужащих по поводу саммита. «Хотелось бы надеяться, что в будущем это принесет какие-то изменения. Но, как показывает опыт, из этого ничего не выходит», — заявил он.

Некоторые украинские военнослужащие признались AFP, что вообще не будут следить за саммитом. «У нас просто нет времени смотреть новости. У нас нет времени даже на то, чтобы просто позвонить родным», — заявил ещё один танкист по имени Александр.

В Киеве царят похожие настроения. Работница энергетической отрасли Виктория сказала агентству, что хотела бы верить, что саммит поможет прекратить конфликт, но её ожидания были сдержанными. «Я реалист по жизни, поэтому не возлагаю больших надежд», — отметила она.

22-летний специалист по информационной безопасности киевлянин Александр был прямолинеен. Он выразил уверенность, что «вопрос об окончании войны будет решаться на поле боя». Это тревожная перспектива для Украины, чьи силы теряют позиции в Донецкой и Харьковской области, обращает внимание AFP.


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