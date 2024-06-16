Из-за растущей российской угрозы датчан попросили запастись едой, водой и таблетками йода
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Власти Дании рекомендовали своим гражданам держать дома трёхдневный запас воды и еды, а также запастись лекарствами на случай потенциального кризиса, пишет Bloomberg. Как отмечается в статье, появление этих рекомендаций связано с «растущей угрозой со стороны России».
AP
Правительство Дании попросило граждан подготовиться к нападению или другому потенциальному кризису, пишет Bloomberg. Как указывает издание, эти рекомендации появились из-за «растущей угрозы со стороны России».
«Реальность такова, что Дании и нашим союзникам угрожает гибридная война, — заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен. — Каждый из нас должен быть готов к тому, что на короткое время мы можем остаться без доступа к электричеству и воде или не сможем покупать предметы первой необходимости».
Согласно рекомендациям, гражданам следует запастись лекарствами, непортящимися продуктами, для приготовления которых не требуется плита или духовка, и как минимум 9 литрами бутилированной воды на человека, чтобы хватило на три дня.
Также датчанам рекомендовали держать дома таблетки йода на случай ядерного аварии, при этом власти страны назвали этот сценарий «очень маловероятным».
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