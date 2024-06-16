Минзодчества отчиталось перед Государем об успешном исполнении плана по созданию потёмкинских деревень

Министр зодчества, князь Самир Хуснуллин с утра прибыл в Кремлёвские палаты с важным донесением для Государя – на Новосибирских островах подшефные ему холопы возвели тысячную потёмкинскую деревню на территории Российской империи. Тем самым было исполнено поручение Императора, да не просто исполнено, а раньше назначенного срока.

«Уважаемый Государь! Намедни мне пришла телеграмма с Новосибирского архипелага. Наши отечественные холопы и батраки из Бухарского эмирата сплотились воедино ради светлой идеи – воплощения извековечной мечты русского народа – создания рекордного количества потёмкинских деревень, как завещал нам великий князь, – начал свою пламенную речь князь. – Я хоть и не славянин, но с мечтами вашими и великого князя солидаризируюсь и регулярно проверяю любую стройку на территории империи, а когда батраки бьют баклуши, огреваю их батогом».

Все деревни по просьбе государя сделаны из наиболее дешёвых отечественных материалов: здания, включая лечебницы, учильни и казённые дома – из картона, дороги и тротуары – из фотообоев.

«И пусть отечество маньчжурское, материалы всё равно добротные, тем более и города эти не для жизни, а как музей», – резюмировал князь Хуснуллин.

Посещение всех потёмкинских деревень производится исключительно при наличии спецпропуска, выданного царской охранкой. Все такие местечки предназначены для демонстрации иностранцам российских успехов.

—