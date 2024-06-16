 

Минзодчества отчиталось перед Государем об успешном исполнении плана по созданию потёмкинских деревень

16.06.2024, 11:33, Разное
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Министр зодчества, князь Самир Хуснуллин с утра прибыл в Кремлёвские палаты с важным донесением для Государя – на Новосибирских островах подшефные ему холопы возвели тысячную потёмкинскую деревню на территории Российской империи. Тем самым было исполнено поручение Императора, да не просто исполнено, а раньше назначенного срока. 

«Уважаемый Государь! Намедни мне пришла телеграмма с Новосибирского архипелага. Наши отечественные холопы и батраки из Бухарского эмирата сплотились воедино ради светлой идеи – воплощения извековечной мечты русского народа – создания рекордного количества потёмкинских деревень, как завещал нам великий князь, – начал свою пламенную речь князь. – Я хоть и не славянин, но с мечтами вашими и великого князя солидаризируюсь и регулярно проверяю любую стройку на территории империи, а когда батраки бьют баклуши, огреваю их батогом». 

Все деревни по просьбе государя сделаны из наиболее дешёвых отечественных материалов: здания, включая лечебницы, учильни и казённые дома – из картона, дороги и тротуары – из фотообоев. 

«И пусть отечество маньчжурское, материалы всё равно добротные, тем более и города эти не для жизни, а как музей», – резюмировал князь Хуснуллин.

Посещение всех потёмкинских деревень производится исключительно при наличии спецпропуска, выданного царской охранкой. Все такие местечки предназначены для демонстрации иностранцам российских успехов. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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