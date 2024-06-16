 

Xiaomi уволила двух руководителей из-за коррупции

16.06.2024, 11:25, Разное
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Китайский технологический гигант Xiaomi в очередной раз доказал свою приверженность борьбе с коррупцией, уволив двух высокопоставленных руководителей из своего международного бизнеса.

Согласно внутреннему расследованию компании, Чэнь Бинсюй, бывший генеральный менеджер по Латинской Америке, был уличен в получении взяток, дорогих подарков и участия в роскошных развлечениях, оплачиваемых деловыми партнерами Xiaomi.

Другой топ-менеджер, Оуэн, бывший генеральный менеджер по Западной Европе, обвиняется в фиктивных сделках по аутсорсингу, которые предполагали значительные финансовые вложения.

В результате расследования Чэнь Бинсюй был уволен и лишен опционов на акции. Кроме того, он должен компенсировать компании понесенные финансовые убытки. Оуэн не только потерял работу, но и столкнулся с уголовным преследованием со стороны Xiaomi.

Несмотря на эти инциденты, Xiaomi продолжает демонстрировать успехи в своем международном бизнесе. Так, по данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2024 года компания поставила на рынок Латинской Америки 5,3 миллиона устройств, заняв 15,3% от общего объема рынка.


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