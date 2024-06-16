 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сняли с продажи свой особняк

16.06.2024, 11:25, Разное
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Дженнифер Лопес приехала к супругу Бену Аффлеку после сообщений о возможном разводе. 15 июня пара была замечена в Лос-Анджелесе. Знаменитости прибыли в арендованный дом актера на разных автомобилях. Певица скрывала лицо от папарацци под большими солнцезащитными очками.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что звезды наняли риелтора для продажи своего особняка, купленного в прошлом году за 60 миллионов долларов. Сейчас знаменитости намерены выручить за недвижимость около 65 миллионов.

Ранее инсайдер издания Daily Mail сообщил, что Дженнифер устала бороться за отношения с актером. По словам источника, Бен отличный парень, но часто бывает мрачным и легко портит настроение. “Все видели это на фотографиях, например с “Грэмми” в прошлом году, – он совсем не улыбался. Он постоянно курит, ругается и выглядит вечно раздраженным. Как режиссер и актер он прекрасен, но как партнер не очень весел. Хотя он отличный отец”.


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