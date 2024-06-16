В Ростове-на-Дону готовятся проверить СИЗО-1 после захвата заложников

По предварительным сведениям правоохранительных органов, захват СИЗО-1 в Ростове-на-Дону готовился задолго до его совершения, возможно, несколько месяцев. Об этом стало известно информационному агентству ТАСС. Как рассказал источник ТАСС, заключенные, содержащиеся под стражей в разных камерах, поддерживали связь между собой.

Следственный комитет РФ по данному факту возбудил уголовное дело. Главное управление ФСИН проверит действия руководства и сотрудников ростовского СИЗО-1, чтобы установить, каким образом у заключенных появились ножи и символика ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России).

Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщал, что группа осужденных за терроризм в СИЗО-1, выбив оконную решетку, попала в помещение дежурной части и захватила заложников, требуя предоставить им автомобиль, оружие и беспрепятственный выезд из изолятора.