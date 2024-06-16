 

Главный учитель России: «С началом изучения английского языка дорога на зону становится короче»

16.06.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Общероссийского педагогического совета Антон Сухомлинский призвал школьников и их родителей воздержаться от изучения английского языка.

По данным заслуженного учителя России, до 95% всех несовершеннолетних заключённых в российских тюрьмах учили в школе «язык маразматика Байдена, иуды Сунака и прочей англосакской сволоты».

– С началом изучения английского языка дорога на зону становится короче. Он глубоко чужд русскому человеку и просто вынуждает неокрепшее сознание приступать закон, – сказал педагог.

Сухомлинский предлагает незамедлительно заменить английский в школах на арабский и китайский — изучение языков дружественных России стран существенно снижает шансы на то, что подростки окажутся в местах лишения свободы.

– Согласно данным ФСИН, на «малолетке» 95% всего контингента учили английский, тогда как менее 1% – арабский и китайский. Таким образом, мы имеем шанс снизить подростковую преступность почти в 100 раз, – подытожил главный учитель России.

Инициативу Сухомлинского поддержали депутаты Государственной думы, сенаторы и руководство министерства просвещения. Уже в 2024-2025 учебном году в отечественных средних учебных заведения начнётся поэтапный отказ от английского языка, который планируется полностью исключить из школьной программы в 2030 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Гастроэнтеролог описал шесть признаков старения

16.06 / Во вторник начнется Третья мировая война

16.06 / Мнение «аналитика»: О начале раздела Украины между Россией и… А ведь неожиданно, да?

16.06 / Мнение: Русская тоска

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Швейцария и пустота

16.06 / Мнение: Чемпион русского минора

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Путинская консерва

15.06 / Мнение: Город Кувшиново, переименования в Бердянске и большевики о русской истории

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Заложники вечной войны

15.06 / Мнение: Цены и рубль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика