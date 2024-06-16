Главный учитель России: «С началом изучения английского языка дорога на зону становится короче»

Глава Общероссийского педагогического совета Антон Сухомлинский призвал школьников и их родителей воздержаться от изучения английского языка.

По данным заслуженного учителя России, до 95% всех несовершеннолетних заключённых в российских тюрьмах учили в школе «язык маразматика Байдена, иуды Сунака и прочей англосакской сволоты».

– С началом изучения английского языка дорога на зону становится короче. Он глубоко чужд русскому человеку и просто вынуждает неокрепшее сознание приступать закон, – сказал педагог.

Сухомлинский предлагает незамедлительно заменить английский в школах на арабский и китайский — изучение языков дружественных России стран существенно снижает шансы на то, что подростки окажутся в местах лишения свободы.

– Согласно данным ФСИН, на «малолетке» 95% всего контингента учили английский, тогда как менее 1% – арабский и китайский. Таким образом, мы имеем шанс снизить подростковую преступность почти в 100 раз, – подытожил главный учитель России.

Инициативу Сухомлинского поддержали депутаты Государственной думы, сенаторы и руководство министерства просвещения. Уже в 2024-2025 учебном году в отечественных средних учебных заведения начнётся поэтапный отказ от английского языка, который планируется полностью исключить из школьной программы в 2030 году.

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