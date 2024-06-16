 

Гастроэнтеролог описал шесть признаков старения

16.06.2024, 9:10, Разное
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Врач гастроэнтеролог Рустем Садыков описал шесть признаков старения, которые могут незаметно подкрадываться и проявляться через различные изменения. Снижение подвижности и набор веса с возрастом делают повседневные задачи более трудоемкими. Когнитивные способности также страдают: угасает творческий потенциал, внимание рассеивается, возникают проблемы со сном.

Проблемы с пищеварением и сухость кожи также считаются признаками старения. Врач рекомендует использовать увлажняющие кремы, чтобы замедлить процесс старения кожи.

Дополнительно, врач-невролог Александра Алехина перечислила еще семь признаков старения, включая снижение выносливости, проблемы с иммунной системой, ухудшение зрения и слуха, когнитивные изменения, замедление метаболизма, проблемы с мочеиспусканием и изменения в сексуальной функции.

Эксперты подчеркивают важность регулярных медицинских осмотров для своевременного выявления и коррекции возможных проблем со здоровьем.


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