 

“Американский публицист” – Путин не позволил США насадить некие антихристианские ценности в России

16.06.2024, 7:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Внешняя политика США сегодня строится на пропаганде гомосексуализма, абортов и климатического паникёрства, однако не все страны готовы с этим мириться, рассказывает публицист Винс Эверетт Эллисон в интервью Такеру Карлсону. По словам Эллисона, Путин не только защищает Россию от «сатанинского образа жизни», но и спасает африканские страны от шантажа со стороны администрации Байдена.

ВИНС ЭВЕРЕТТ ЭЛЛИСОН, публицист, ведущий подкаста: Опять-таки, Владимир Путин недвусмысленно обозначил свою позицию, он сказал: «Этот западный сатанинский образ жизни дальше не пройдёт. Мы в РФ не потерпим всей этой темы ЛГБТ*, мы не потерпим этих антихристианских, антиамериканских** ценностей. Я читал в The Washington Post, что он милитаризует свой народ, чтобы защитить от этого свою страну.

Он заявил: «Нет, это не пройдёт». Русская православная церковь заявила: «Нет, это не пройдёт». И Виктор Орбан в Венгрии обеспокоен тем, что это надвигается. И они сказали: «Нет». И Си Цзиньпин заявляет: «К нам это не пройдёт». И африканские страны говорят то же самое.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Да.

ВИНС ЭВЕРЕТТ ЭЛЛИСОН: А у нас сейчас в Америке есть люди со своей повесткой дня, и эта повестка дня охватывает весь мир. Это одна из причин, почему они сунулись на Украину. Я читал… забыл, где я это читал, но это упоминается в моей новой книге… Он говорил, что одним из условий вступления в Евросоюз было проведение гей-парада в Киеве. Это одна из вещей, которых от вас потребуют. И они должны были провести большой гей-парад… и тогда все в Донбассе… тогда всё и сорвалось. Потому что они зашли слишком далеко. Тогда-то и завертелось колесо. И люди знали, что ЕС и НАТО вмешаются, потому что именно так они и поступают. И потом они ещё больше пытались навязать свою идеологию.

Сейчас Байден увязал бо́льшую часть внешнеполитического бюджета США с ЛГБТ, изменением климата и абортами. Если у вас эти темы под запретом, вы больше не получите денег. Африканские страны говорят: «Что?! Люди умирают от голода!» — «Что ж, если вы не сделаете это, они умрут от голода». Угадайте, кто пришёл и заполнил пустоту? Владимир Путин.

ТАКЕР КАРЛСОН: Именно. Или Си Цзиньпин.

ВИНС ЭВЕРЕТТ ЭЛЛИСОН: Или Си Цзиньпин.

Дата выхода в эфир 13 июня 2024 года.

* ЛГБТ (и его структурные подразделения) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ по решению Верховного суда от 30.11.2023.

** «Антиамериканскими» Эллисон называет ценности, которые, по его мнению, противоречат традиционному американскому образу жизни (прим. ИноТВ).


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