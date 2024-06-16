Во вторник начнется Третья мировая война
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Некий индийский астролог Кушал Кумар утверждает, что по положению звезд он рассчитал точную дату начала Третьей мировой войны.
Согласно его прогнозам эскалация конфликтов во многих регионах мира — Корее, Тайване, на Ближнем Востоке, в Украине — приведет к «гневу НАТО» в 2024 году.
Астролог предупреждает, что ситуацию усугубит то, что в некоторых странах ряд лиц, наделенных властью, серьезно заболеют или уйдут в отставку, а контроль ситуации перейдет к армии.
Кумар называет наиболее тревожной дату — вторник, 18 июня 2024 года, когда, по его мнению, «самый сильный планетарный стимул» может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Другими опасными датами в этом месяце он считает 10 и 29 июня.
– Вторник, 18 июня 2024 года, имеет самый сильный планетарный стимул, способный спровоцировать третью мировую войну, – написал Кумар.
Кушал Кумар утверждает, что ранее предсказал значимые мировые события с помощью ведической астрологической карты. Эта карта, глубоко укорененная в индуистской культуре, считается «картой нашей кармы», основанной на планетарных и звездных выравниваниях. Якобы он также предсказывал эскалацию напряженности между Израилем и ХАМАС, Китаем и Тайванем, а также Россией и НАТО.
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