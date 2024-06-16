Во вторник начнется Третья мировая война

Некий индийский астролог Кушал Кумар утверждает, что по положению звезд он рассчитал точную дату начала Третьей мировой войны.

Согласно его прогнозам эскалация конфликтов во многих регионах мира — Корее, Тайване, на Ближнем Востоке, в Украине — приведет к «гневу НАТО» в 2024 году.

Астролог предупреждает, что ситуацию усугубит то, что в некоторых странах ряд лиц, наделенных властью, серьезно заболеют или уйдут в отставку, а контроль ситуации перейдет к армии.

Кумар называет наиболее тревожной дату — вторник, 18 июня 2024 года, когда, по его мнению, «самый сильный планетарный стимул» может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Другими опасными датами в этом месяце он считает 10 и 29 июня.

– Вторник, 18 июня 2024 года, имеет самый сильный планетарный стимул, способный спровоцировать третью мировую войну, – написал Кумар.

Кушал Кумар утверждает, что ранее предсказал значимые мировые события с помощью ведической астрологической карты. Эта карта, глубоко укорененная в индуистской культуре, считается «картой нашей кармы», основанной на планетарных и звездных выравниваниях. Якобы он также предсказывал эскалацию напряженности между Израилем и ХАМАС, Китаем и Тайванем, а также Россией и НАТО.